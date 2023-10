Derbi Merseyside dan Derbi London Meriahkan Jadwal Liga Inggris Hari Ini

Advertisement

(KAH)

Sejumlah laga lanjutan Liga Primer Inggris 2023/2024 bakal kembali bergulir pada malam hingga dini hari nanti (21-22 Oktober WIB). Dua di antaranya bakal mempertemukan rival sekota Liverpool vs Everton, dan Chelsea vs Arsenal.Dijuluki Derbi Merseyside, laga Liverpool vs Everton kali ini bakal bergulir di Stadion Anfield pada pukul 18.30 WIB. Namun, kekuatan kedua tim tampak kurang sepadan jika melihat kiprah dan pencapaian mereka di sepanjang musim ini.Liverpool sedang mendudukan posisi empat klasemen sementara dengan kumpulan 17 poin yang tentunya membuat mereka masuk dalam jajaran tim papan atas. Di sisi lain, Everton malah berstatus sebagai tim papan bawah yang sedang mengisi urutan ke-16 dengan koleksi 7 poin.Liverpool pun tampak lebih diuntungkan dalam rekor pertemuan dengan Everton. Data Soccerway menunjukkan, The Reds sudah menang 3 kali dan seri dua kali dalam enam pertandingan terakhir Derbi Merseyside, sedangkan Everton baru menang sekali.Beberapa jam setelah Derbi Merseyside, terdapat pertemuan rival sekota London antara Chelsea vs Arsenal. Tidak jauh berbeda dengan laga Liverpool vs Everton, Derbi London kali ini juga tampak timpang kekuatan.Arsenal cukup konsisten di sepanjang musim karena mampu menempati urutan dua klasemen sementara dengan koleksi 20 poin sambil menjaga catatan tak terkalahkan dari 8 laga yang telah dilakoni. Jumlah poin mereka bahkan sama dengan Manchester City yang berada di puncak.Sementara itu, Chelsea yang berstatus sebagai tim papan tengah sedang menempati urutan ke-11 dengan kumpulan 11 poin. Namun, Arsenal tetap harus berhati-hati karena The Blues sedang berada dalam tren positif selalu menang dalam dua laga terakhir.Selain dua laga di atas, masih ada enam pertandingan Liga Primer Inggris lainnya yang bakal bergulir pada malam hingga dini hari nanti (21-22 Oktober WIB). Berikut jadwal lengkapnya:18.30 WIB: Liverpool vs Everton FC21.00 WIB: Bournemouth vs Wolverhampton Wanderers21.00 WIB: Brentford vs Burnley21.00 WIB: Manchester City vs Brighton & Hove Albion21.00 WIB: Newcastle United vs Crystal Palace21.00 WIB: Nottingham Forest vs Luton Town23.30 WIB: Chelsea vs Arsenal02.00 WIB: Sheffield United vs Manchester United