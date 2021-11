5 Fakta Menarik Jelang Manchester United vs Manchester City

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(PAT)

Jakarta: Manchester United kembali menghadapi ujian berat. Kali ini, Red Devils akan berhadapan dengan rival sekota, Manchester City pada matchday ke-11 Liga Primer Inggris 2021/2022, Sabtu, 6 November 2021 malam hari WIB.Kans United memenangi laga ini cukup berat. Bukan apa-apa. Red Devils sedang tidak dalam performa meyakinkan dalam beberapa pekan terakhir.Terutama di lima pertandingan terakhir United di seluruh kompetisi. Dalam periode tersebut, tim besutan Ole Gunnar Solskjaer itu hanya mampu meraih dua kemenangan. Sisanya, United harus menelan dua kekalahan dan satu kali imbang.United sebetulnya cukup diuntungkan pada laga ini. Mengingat, Setan Merah akan tampil di kandang sendiri, Stadion Old Trafford. Praktis, mereka akan mendapat motivasi tambahan dari mayoritas pendukung tuan rumah yang siap memadati stadion.Namun, hal itu rasanya bukan modal cukup buat United untuk bisa meraih kemenangan atas City. Faktanya, United tetap saja kesulitan ketika menjamu The Citizens dalam beberapa musim terakhir.Dari enam pertemuan dengan City di Old Trafford, United hanya mampu meraih satu kemenangan. Sedangkan empat pertandingan lainnya berakhir dengan kekalahan dan satu pertandingan sisanya berakhir imbang.Sebelum menyaksikan duel ini, ada baiknya mengetahui beberapa fakta menarik mengenai Derby Manchester. Berikut di antaranya yang sudah dirangkum Medcom.id:1. United tidak terkalahkan dalam empat pertemuan terakhir dengan City di Liga Primer Inggris. Rinciannya, United meraih empat kemenangan dan satu kali imbang. Ini menjadi rekor tak terkalahkan terpanjang yang pernah diraih United selama berjumpa dengan City dalam 10 tahun terakhir.2. United dan City jarang meraih kemenangan ketika berstatus tuan rumah dalam 16 pertandingan terakhir Derby Manchester. City meraih dua kemenangan di Etihad. Sedangkan United hanya meraih satu kemenangan di Old Trafford.3. City sudah meraih kemenangan sebanyak enam kali dari 10 pertandingan terakhir di kandang United, Old Trafford.4. United gagal mencatatkan cleansheet dalam 13 pertandingan terakhir di Old Trafford. Ini menjadi rekor kegagalan terpanjang United dalam mencatatkan cleansheet. Terakhir kali, rekor buruk ini dituai Red Devils pada 1964.5. City gagal mencetak gol dalam tiga pertandingan di Liga Primer Inggris pada musim ini. Terakhir, kegagalan itu dialami The Citizens saat menjamu Crystal Palace pada 30 Oktober 2021. Ketika itu, City kalah dengan skor 0-2.