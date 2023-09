Hasil Pertandingan & Klasemen Liga Inggris Pekan ke-5: Manchester City Sempurna, MU Merana!

Advertisement

Berikut Hasil Pertandingan Liga Inggris Pekan ke-5

Klasemen Liga Inggris 2023/2024 Pekan ke-5

(KAH)

Manchester City terus menunjukkan kapasitasnya sebagai juara Liga Inggris dan Liga Champions musim lalu. Hingga pekan ke-5 kompetisi Liga Primer Inggris 2023/2024 , tim besutan Pep Guardiola sukses mencatatkan rekor sempurna.The Citizens meraih kemenangan kelimanya musim ini usai menaklukkan tuan rumah West Ham United pada lanjutan Liga Primer Inggris, Sabtu 16 September 2023. Sempat tertinggal 0-1 di babak pertama, City berhasil menutup laga dengan skor 3-1 lewat gol balasan Jeremy Doku (46'), Bernardo Silva (76') dan Erling Haaland (86').Kemenangan ini membawa City jadi satu-satunya klub Liga Primer Inggris yang sukses menyapu bersih lima pertandingan pertamanya dengan kemenangan. Sebelum West Ham, City sukses membungkam Fulham, Sheffield United, Newcastle United dan Burnley.Mengoleksi 15 poin, The Citizens unggul dua angka atas Tottenham Hotspur, Liverpool dan Arsenal yang sama-sama mengoleksi 13 poin, hasil dari empat kemenangan dan sekali imbang.Berbanding terbalik dengan Manchester City, performa rival sekotanya Manchester United justru masih jauh dari harapan. Dari lima laga yang telah dimainkan, pasukan Setan Merah baru meraih dua kemenangan dan sudah tiga kali kalah.Teranyar, tim besutan Erik Ten Hag dipermalukan Brighton & Hove Albion dengan skor 1-3 di Old Trafford. Ini merupakan kekalahan kedua secara beruntun yang dialami MU dari lawan yang sama. Sebelumnya, MU juga dipaksa menyerah oleh Brighton pada musim lalu.Kekalahan dari Brighton membuat MU tercecer di posisi 13 klasemen sementara dengan hanya mengoleksi enam poin. Setan Merah hanya unggul satu angka dari Chelsea yang juga mengawali kampanye musim ini dengan buruk di mana pasukan Mauricio Pochettino baru meraih satu kemenangan dan dua kali kalah.Kekalahan dari Brighton berpotensi membuat masa depan Erik Ten Hag di kursi kepelatihan mulai rentan. Posisi pelatih asal Belanda ini bisa jadi makin terancam apabila MU kembali gagal meraih hasil positif saat melakoni laga Liga Champions melawan Bayern Muenchen pada Kamis 21 September dini hari nanti.Wolverhampton Wanderers vs Liverpool: 1 - 3Aston Villa vs Crystal Palace: 3 - 1Fulham vs Luton Town: 1 - 0Manchester United vs Brighton & Hove Albion: 1 - 3Tottenham Hotspur vs Sheffield United: 2 - 1West Ham United vs Manchester City: 1 - 3Newcastle United vs Brentford: 1 - 0AFC Bournemouth vs Chelsea: 0 - 0Everton vs Arsenal: 0 - 1Nottingham Forest vs Burnley: 1 - 1