Jadwal Piala FA Nanti Malam: Everton, Arsenal dan MU Bertanding

Kautsar Halim • 09 Januari 2021 13:53









Jakarta: Rangkaian laga putaran ketiga Piala FA akan kembali bergulir pada malam hingga dini hari nanti (9-10 Januari WIB). Terhitung, ada 32 tim dari berbagai divisi di Inggris yang bakal saling bertanding.



Arsenal yang mulai bangkit atau lebih tepatnya selalu menang dalam tiga laga terakhir Liga Primer Inggris menjadi salah satu tim yang bakal bertanding. Mereka akan menghadapi Newcastle United yang sama-sama berasal dari divisi teratas di Inggris.



Di atas kertas, The Gunners selaku tuan rumah lebih diunggulkan karena selalu menang atas Newcastle dalam lima pertemuan terakhir. Terlebih, Newcastle belum pernah menang lagi dalam enam laga terakhirnya di semua kompetisi.



Pada laga lainnya, ada Everton yang bakal menjamu tim divisi dua (Liga Championship) Rotherham United di Stadion Goodison Park. Meski kalah dari West Ham United pada laga terakhirnya, The Toffees tetap lebih diunggulkan karena berstatus sebagai tim papan atas Liga Primer Inggris.



Manchester United bakal menutup rangkaian laga putaran tiga Piala FA dini hari nanti dengan menghadapi klub divisi dua, Watford. Setan Merah bisa dibilang lebih superior karena terbukti mengalami peningkatan di Liga Primer Inggris musim ini dengan menempati urutan dua klasemen sementara.



Berikut jadwal lengkap putaran tiga Piala FA pada 9-10 Januari WIB:



19.00 WIB: Everton vs Rotherham United

19.00 WIB: Nottingham Forest vs Cardiff City

19.00 WIB: Boreham Wood vs Millwall

19.00 WIB: Luton Town vs Reading

19.00 WIB: Norwich City vs Coventry City

19:15 WIB: Chorley vs Derby County

22.00 WIB: Oldham Athletic vs AFC Bournemouth

22.00 WIB: Stevenage vs Swansea City

22.00 WIB: Bristol Rovers vs Sheffield United

22.00 WIB: Blackburn Rovers vs Doncaster Rovers

22.00 WIB: Stoke City vs Leicester City

22.00 WIB: Wycombe Wanderers vs Preston North End

22.00 WIB: Burnley vs Milton Keynes Dons

22.00 WIB: Queens Park Rangers vs Fulham

22.00 WIB: Exeter City vs Sheffield Wednesday

22.00 WIB: Blackpool vs West Bromwich Albion

00.30 WIB: Arsenal vs Newcastle United

01.00 WIB: Huddersfield Town vs Plymouth Argyle

01.00 WIB: Brentford vs Middlesbrough

03.00 WIB: Manchester United vs Watford



(KAH)