Jadwal Liga Inggris Nanti Malam: Liverpool Jamu Fulham, City Hadapi Tottenham

(KAH)

Lima laga lanjutan pekan ke-14 Liga Primer Inggris 2023/2024 siap kembali bergulir pada Minggu 3 Desember malam WIB. Dua di antaranya, pertemuan Liverpool dengan Fulham dan Manchester City kontra Tottenham Hotspur.Meski berselisih jauh di klasemen sementara, Liverpool dan Fulham diyakini bakal mengerahkan kemampuan terbaik untuk meraih kemenangan di Stadion Anfield. Terlebih, The Reds butuh tambahan tiga poin untuk kembali mendekati Arsenal yang sedang memuncaki klasemen sementara.Di sisi lain, Fulham juga tidak mau kalah karena bisa membuat mereka menjadi tim papan bawah. Kini, Fulham sedang menempati urutan klasemen sementara dengan koleksi 13 poin dan berjarak tipis dengan Nottingham Forest (2 poin) dan Bournemouth (3 poin) yang berada di bawahnya.Selesai Liverpool bertanding, terdapat laga Manchester City kontra Tottenham Hotspur di Stadion Etihad. Laga ini diprediksi lebih sengit karena kedua tim sama-sama tim papan atas yang sedang berjuang memperbaiki posisi di klasemen sementara.Meski demikian, City tampak lebih diunggulkan karena Tottenham belum pernah menang lagi dalam tiga laga liga domestik terakhirnya. Di sisi lain, City bisa memanfaatkan dukungan suporter sendiri demi memperpanjang tren tak terkalahkan di markas sendiri.Berikut jadwal lengkap Liga Primer Inggris 2023/2023, Minggu 3 Desember:21.00 WIB: Bournemouth vs Aston Villa FC Aston Villa21.00 WIB: Chelsea vs Brighton & Hove Albion21.00 WIB: Liverpool vs Fulham21.00 WIB: West Ham United vs Crystal Palace23.30 WIB: Manchester City vs Tottenham Hotspur