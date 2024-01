Link Live Streaming Piala FA: Arsenal vs Liverpool

Advertisement

Jakarta: Duel big match akan tersaji antara Arsenal vs Liverpool di babak 64 besar Piala FA , Minggu, 7 Januari 2024 akhir pekan ini.Pelatih Liverpool, Juergen Klopp, mengatakan bahwa dirinya akan menurunkan skuad terbaik saat menghadapi Arsenal di putaran ketiga Piala FA.Dalam pertandingan kali ini, Liverpool akan bertindak sebagai tim tamu dengan menyambangi markas The Gunners di Emirates Stadium.Jelang laga ini, Arsenal sedang mengalami momentum buruk. Mereka lengser dari puncak klasemen Liga Inggris lalu merosot ke peringkat keempat dengan hanya meraih 1 poin dari tiga laga terakhir Liga Inggris.Kekalahan dari West Ham dan Fulham juga mengganggu kepercayaan diri skuad Arsenal di Piala FA. Arteta mengakui sebenarnya tidak mengharapkan pertemuan dengan Liverpool di putaran ketiga Piala FA.Jika kalah dan tersingkir, the Gunners akan memikul beban yang lebih berat. "Itu adalah undiannya. Kami bermain dua minggu lalu dan itu adalah pertandingan yang luar biasa dan saya yakin ini akan menjadi pertandingan yang sangat bagus lagi," ucap Arteta."Kami tidak punya pilihan. Jika Anda bertanya kepada kedua tim, mungkin dalam undian kami mengharapkan sesuatu yang berbeda, namun kami menghadapi pertandingan besar di babak ini dan kami harus berusaha keras," lanjutnya.Sementara itu, Liverpool yang akan datang sebagai tamu juga sedikit pincang karena absennya Mohamed Salah yang harus membela timnas Mesir untuk melakoni Piala Afrika. Posisi salah kemungkinan besar bakal diisi Harvey Elliot."Ini mungkin undian tersulit yang bisa Anda dapatkan. Pertandingan di sini bagus dan semoga kami bisa menunjukkan performa bagus di sana juga," kata pelatih Liverpool, Juergen Klopp.Laga big match Arsenal vs Liverpool berlangsung Minggu, 7 Januari 2024 di Emirates Stadium. Jadwal kick off dimulai pukul 23.30 Wib.Untuk menyaksikan live streaming babak ketiga Piala FA antara Arsenal vs Liverpool, bisa melalui