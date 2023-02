Prediksi Line Up dan Head to Head Man United vs Newcastle

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Manchester United akan menghadapi Newcastle United pada babak final Piala Liga Inggris 2022/2023, Minggu, 26 Februari 2023. Laga ini akan menjadi ajang yang tepat bagi kedua tim untuk mengakhiri puasa gelar.United memang sudah cukup lama puasa gelar. Terakhir kali, Red Devils meraih gelar pada musim 2016//2017 alias enam musim lalu. Dalam periode tersebut, mereka berhasil merengkuh tiga gelar seperti Community Shield, Piala Liga Inggris, dan Liga Europa.Newcastle lebih lama lagi. Tim yang berjuluk The Magpies itu sudah tidak meraih gelar selama 17 tahun. Adapun trofi yang didapat mereka terakhir kali, yakni Intertoto Cup 2006.Jika menilik performa kedua tim, United rasanya punya peluang lebih besar meraih kemenangan dan trofi ini. Faktanya, United berhasil meraih tujuh kemenangan dari sembilan pertandingan terakhir yang dilakoni sebelum menuju pertandingan nanti.Sebaliknya, performa Newcastle justru sedang tidak terlalu bagus. Tim asuhan Eddie Howe itu baru meraih dua kemenangan dari lima pertandingan terakhir. Sisanya, mereka harus puas meraih dua kali imbang dan menderita satu kekalahan.Potensi United meraih kemenangan juga semakin terbuka lantaran mereka punya rekor impresif atas Newcastle. Terutama dalam sembilan pertandingan terakhir. Dari total pertandingan tersebut, United berhasil meraih enam kemenangan, menderita satu kekalahan, dan meraih satu kali imbang.Jika melihat dari total pertemuan keseluruhan, United juga unggul atas Newcastle. Buktinya, mereka berhasil meraih 90 kemenangan dari 174 pertemuan. Sisanya, United menderita 43 kekalahan dan 41 kali imbang.Bukan hanya rekor. United berpotensi memenangkan laga ini karena skuad sedang dalam kondisi baik lantaran sejumlah pemain andalan seperti Bruno Fernandes, Casemiro, Lisandro Martinez, Raphael Varane, dan David de Gea dipastikan fit.Hanya saja, United sempat mendapat kabar buruk mengenai penyerang andalan, Marcus Rashford. Pemain asal Inggris tersebut dilaporkan mengalami cedera ketika tampil menghadapi Barcelona pada leg kedua babak play off Liga Europa 2022/2023, Jumat, 24 Februari 2023.Ketika ditanya mengenai kondisi Rashford, pelatih United Erik ten Hag belum bisa memberikan kepastian. Manajer asal Belanda tersebut mengaku masih menunggu kepastian dari tim medis."Kami harus melakukan investigasi, pemeriksaan medis. Tentu saja, kemarin kami melakukannya. Anda tidak bisa menceritakan begitu saja dan harus menunggu diagnosis 100 persen. Kami harus menunggu," ujar Ten Hag.Sementara itu, media Inggris, The Mirror melaporkan Rashford sudah melakukan perjalanan bersama skuad United yang akan tampil di final. Namun, nasib Rashford masih belum bisa dipastikan.Di sisi lain, kondisi skuad Newcastle cukup prima. Mereka akan diperkuat beberapa pemain andalan, yakni Miguel Almiron, Bruno Guimaraes, dan Kieran Trippier.Manchester United (4-2-3-1): David de Gea; Luke Shaw, Lisandro Martinez, Raphael Varane, Diogo Dalot; Fred, Casemiro, Jadon Sancho, Wout Weghorst, Bruno Fernandes; Marcus Rashford.Newcastle United (4-3-3): Loris Karius; Kieran Trippier, Fabian Schar, Sven Botman, Dan Burn; Sean Longstaff, Bruno Guiaraes, Joellinton; Miguel Almiron, Callum Wilson, Allan Saint-Maximin.16/10/2022 Manchester United 0-0 Newcastle United28/12/2021 Newcastle United 1-1 Manchester United11/9/2021 Manchester United 4-1 Newcastle United22/2/2021 Manchester United 3-1 Newcastle United18/10/2020 Newcastle United 1-4 Manchester United27/12/2019 Manchester United 4-1 Newcastle UnitedLaga Manchester United vs Newcastle United berlangsung di Stadion Wembley, Minggu, 26 Februari 2023. Jadwal kick off dimulai pukul 23.30 WIB. Untuk menyaksikan live streaming Manchester United vs Newcaste United, bisa melalui link berikut ini