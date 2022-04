Brighton Tumbangkan Arsenal

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

: Brighton & Hove Albion berhasil mencuri poin penuh di markas Arsenal. The Seagulls mengalahkan The Gunners dengan skor 2-1 dalam lanjutan Liga Primer yang digelar Sabtu, 9 April.Arsenal menebar ancaman lebih dulu pada menit keenam. Gabriel Martinelli berhasil menanduk umpan silan Cedric Soares, tapi Robert Sanchez sanggup mengamankan gawang Brighton.Arsenal terus menyerang pertahanan Brighton, tapi justru The Seagulls yang lebih dulu merobek gawang The Gunners pada menit ke-29. Leandro Trossard menguasai umpan Enock Mwepu untuk memperdaya Aaron Ramsdale.Arsenal sempat menggetarkan gawang Brighton jelang turun minum. Namun VAR menganulir gol Martinelli setelah lebih dulu terperangkap offside.Memasuki babak kedua, Arsenal semakin gencar menggempur pertahanan Brighton. Tapi penyelesaian akhir yang buruk membuat The Gunners kesulitan merobek jala The Seagulls.Justru Arsenal harus kebobolan lagi setelah Mwepu mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-66. Mendapat umpan Moises Caicedo, Mwepu melepaskan tembakan dari luar kotak penalti yang tak mampu dijangkau Ramsdale.Arsenal hanya bisa mencetak gol hiburan semenit jelang waktu normal berakhir lewat tembakan keras Martin Odegaard dari luar kotak penalti. Alhasil, Brighton sukses mencuri kemenangan 2-1 di markas Arsenal.Kekalahan ini membuat Arsenal tertahan di posisi lima dengan 54 poin dari 30 pertandingan. Sedangkan Brighton naik ke peringkat 11 dengan 37 angka dari 31 laga.Susunan pemain:: Ramsdale; Cedric, White, Gabriel, Xhaka; Odegaard, Sambi Lokonga, Smith Rowe (Nketiah 62'); Saka, Lacazette, Martinelli (Pepe 74'): Sanchez; Veltman, Dunk, Cucurella; Gross, Mwepu (Lamptey 77'), Bissouma (Lallana 74'), Caicedo, Trossard (Webster 85'); Mac Allister, Welbeck