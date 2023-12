Jadwal Liga Inggris Malam Ini: Arsenal Jamu Wolves, Newcastle Hadapi MU

Advertisement

(KAH)

Laga lanjutan pekan ke-14 Liga Primer Inggris 2023/2024 akan kembali bergulir pada malam hingga dini hari nanti (2-3 Desember WIB). Terhitung, ada lima pertandingan yang dimainkan, termasuk Arsenal vs Wolverhampton Wanderers di Stadion Emirates.Arsenal sebagai tuan rumah sangat membutuhkan kemenangan dalam laga tersebut demi menjaga posisi puncak klasemen. Sebab, mereka sedang memimpin dengan koleksi 30 poin, tapi hanya berjarak tipis dengan Manchester City (1 poin), Liverpool (2 poin) dan Aston Villa (2 poin).Jika tergelincir atau gagal menang, tidak mustahil posisi puncak Arsenal bakal direbut salah satu dari tiga tim tersebut. Di sisi lain, Wolves juga butuh kemenangan untuk memperbesar peluang naik ke posisi 10 besar sambil menyalip Brentford dan Chelsea.Beberapa jam setelah Arsenal bertanding, terdapat Newcastle United yang bakal menjamu Manchester United (MU) di St. James' Park. Pertandingan ini diprediksi lebih sengit karena keduanya sama-sama berstatus sebagai tim papan atas.MU diketahui selalu menang dalam tiga laga terakhir liga domestiknya dan sedang bertengger di urutan enam klasemen sementara dengan koleksi 24 poin. Jika mampu menang lagi di kandang Newcastle, Setan Merah bisa naik ke urutan lima sambil menyalip Tottenham Hotspur.Sementara itu, Newcastle yang tepat berada di bawah MU baru memiliki 23 poin. Mereka juga pasti menargetkan kemenangan dalam laga nanti karena berstatus sebagai tuan rumah dan hanya berselisih tipis dengan Brighton & Hove Albion (1 poin) yang membuntutinya.Selain dua laga di atas, masih ada pertandingan liga Inggris seru lainnya yang bakal bergulir pada malam hingga dini hari nanti (2-3 Desember WIB). Berikut jadwal lengkapnya:22.00 WIB: Arsenal vs Wolverhampton Wanderers22.00 WIB: Brentford vs Luton Town22.00 WIB: Burnley vs Sheffield United00.30 WIB: Nottingham Forest vs Everton03:00 WIB: Newcastle United vs Manchester United