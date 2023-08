Brighton Perpanjang Kontrak Rushworth dan Langsung Meminjamkannya kepada Swansea City

Click to Expose Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Brighton & Hove Albion mengumumkan bahwa Carl Rushworth telah menandatangani kontrak baru berdurasi empat tahun plus opsi perpanjangan setahun. Namun, kiper berusia 22 tahun itu langsung dipinjamkan kembali kepada Swansea City untuk musim depan.Rushworth sejatinya belum menjalani debut senior bersama The Seagulls karena dipinjamkan ke Walsall dan Lincoln City pada dua musim belakangan ini. Tapi, dia berhasil melakukan 19 clean sheet dalam 42 pertandingan musim lalu,."Carl telah meningkat dari tahun ke tahun setelah dipinjamkan ke klub non-liga, League Two dan League One," kata Direktur Teknis Brighton David Weir dalam situs resmi klub seperti dikutip dari Sportsmole."Sekarang, dia membuat langkah lain yang merupakan prospek yang sangat menarik baginya. Kami menantikan untuk melihat bagaimana dia berkembang selama setahun ke depan bersama Swansea," lanjutnya.Sementara itu, Rushworth yang pernah menjadi kiper timnas Inggris U-21 mengharapkan adanya “tantangan” yang berat ketika membela Swansea City di Liga Championship (kompetisi kasta kedua di Inggris)."Saya pikir Liga Championship adalah yang terberat untuk waktu yang lama dengan tim-tim yang ada di dalamnya. Tapi saya menantikan itu," kata Rushworth di situs resmi Swansea."Saya memperkirakan ini bakal sulit. Tidak pernah ada pertandingan yang mudah, begitu juga dengan pertandingan di League One atau League Two," sambungnya.Menurutnya, perkembangan didapat dari pengalaman dan tantangan di lapangan. Oleh karena itu, ia sangat menantikan tantangan tersebut dan siap bekerja sama dengan skuad Swansea."Sebagai sebuah skuad, saya pikir kami ingin berusaha setinggi yang kami bisa. Saya pikir itu akan menjadi pikiran semua orang dan kami akan bekerja sama untuk mencapainya," ujar Rushworth."Swansea adalah klub yang sempurna untuk perkembangan saya. Saya pikir, langkah selanjutnya di Liga Championship adalah yang saya butuhkan," pungkasnya.