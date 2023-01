Jadwal dan Link Live Streaming Bola Malam Ini: Chelsea vs Manchester City

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Para pencinta sepak bola kembali disuguhkan pertandingan-pertandingan di kompetisi Benua Eropa pada Kamis, 5 Januari 2023 malam hari hingga Jumat, 6 Januari 2023, dini hari WIB. Salah satunya, laga besar (big match) di Liga Primer Inggris antara Chelsea vs Manchester City Ini akan menjadi pertarungan sengit buat kedua tim. Sebab, Chelsea dan City punya ambisi besar untuk memetik tiga poin guna memperbaiki peringkat di klasemen.Bagi City , kemenangan akan membuat mereka memangkas jarak dengan Arsenal yang sedang memimpin klasemen sementara. Saat ini, The Citizens berada di posisi kedua dan terpaut delapan poin dengan Arsenal.Begitu pula dengan Chelsea . Raihan tiga angka sangat penting bagi The Blues demi menjaga peluang menembus posisi lima besar. Andai kalah atau seri, kans mereka meraih posisi kelima semakin berat karena sudah tertinggal delapan poin dari Tottenham Hotspur.Berikut ini jadwal pertandingan dan link live streaming pada 5-6 Januari 2023, dini hari WIB:Jumat, 6 Januari 202303:00: Chelsea vs Manchester CityKlik link di sini untuk menyaksikan pertandingan di Liga Inggris.Kamis, 5 Januari 202322:00: Tarragona vs Osasuna22:00: Ibiza Pitiusas vs Real BetisJumat, 6 Januari 202303:00: Eldense vs Athletic Bilbao