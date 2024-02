De Zerbi Abaikan Rumor Liverpool

Advertisement

(KAH)

: Pelatih Brighton & Hove Albion, Roberto De Zerbi, mengabaikan rumor ketertarikan Liverpool. Baginya, hal terpenting saat ini adalah fokus mencapai target bersama The Seagulls.Seperti diketahui, The Reds akan ditinggal Juergen Klopp pada akhir musim nanti. Arsitek berpaspor Jerman itu ingin rehat setidaknya setahun karena merasa jenuh dengan rutinitas melatih selama sembilan tahun."Sekarang rumor bukanlah fokus saya. Fokus saya adalah dengan pemain saya, tim saya, fans saya, dan klub saya. Kami punya banyak hal yang perlu diraih musim ini dan kemudian kita akan lihat apa yang terjadi," kata De Zerbi.Nama De Zerbi menjadi komoditi panas setelah membawa Brighton menuntaskan musim lalu di peringkat enam Premier League. De Zerbi melanjutkan kinerja bagusnya musim ini dengan membawa The Seagulls ke posisi tujuh klasemen sementara dan melaju ke babak gugur Liga Europa.De Zerbi tak cuma membantu Brighton meraih hasil positif. Ia juga menampilkan performa impresif dengan The Seagulls dan mendapat pujian dari Klopp dan Pep Guardiola.