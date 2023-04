Big Match Liga Inggris Malam Ini! Liverpool vs Tottenham, Berikut Jadwal Tayang dan Link Streaming

Rekor pertemuan dan performa terkini kedua tim





Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Link live streaming Liverpool vs Tottenham

(PAT)

Jakarta: Liverpool bakal kedatangan lawan tangguh di Stadion Anfield pada matchday ke-34 Liga Primer Inggris 2022/2023, Minggu, 30 April 2023, malam hari WIB. Pada laga tersebut, The Reds akan menghadapi Tottenham Hotspur Laga tersebut diprediksi berjalan seru dan sengit. Sebab, kedua tim sedang bersaing untuk menempati posisi lima besar di klasemen Liga Inggris Saat ini, Tottenham berada di posisi kelima dengan mengoleksi 54 poin. Namun, The Lilywhites hanya berjarak satu poin dengan Liverpool yang berada di posisi ketujuh.Jika menilik rekor pertemuan, kemenangan rasanya akan berpihak pada Liverpool . Terutama dalam 11 pertandingan terakhir. Dalam periode tersebut, The Reds tidak terkalahkan dari Tottenham. Rinciannya adalah delapan kemenangan dan tiga kali imbang.Kans Liverpool untuk memenangkan pertandingan nanti semakin terbuka karena mereka sedang dalam performa yang cukup oke. Buktinya, tim asuhan Juergen Klopp itu telah mencatatkan tiga kemenangan beruntun di Liga Inggris.Situasi itu tak didapat Tottenham . Sebelum tandang ke Anfield, The Lilywhites gagal meraih kemenangan dalam tiga pertandingan beruntun. Rinciannya, dua kekalahan dan satu kali imbang.Laga big match Liverpool vs Tottenham akan berlangsung di Stadion Anfield pada Minggu, 30 April 2023. Kedua tim mulai bertanding pada pukul 22.30 WIB.Untuk menyaksikan live streaming Liverpool vs Tottenham, bisa melalui link berikut ini