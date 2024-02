Sean Dyche Berharap Sanksi Pengurangan Poin Everton segera Dicabut

(KAH)

: Everton secara resmi dinyatakan bersalah karena melanggar aturan Financial Fair Play (FFP) pada November lalu. Oleh karena itu, The Toffees harus menerima kenyataan pahit mendapat sanksi pengurangan 10 poin.Sesudah pengurangan poin tersebut, pasukan Sean Dyche berada di zona degradasi. Namun kini, setelah menahan imbang Crystal Palace (1-1), Selasa 20 Februari dini hari WIB, The Toffees berhasil keluar dari zona degradasi.Terkait sulitnya Everton keluar dari zona degradasi, pihak klub lantas berharap sanksi yang didapat bisa segera dikurangi. Terlebih, mereka sudah melakukan pengajuan ‘banding’ sebelumnya.<"Saya tidak tahu tanggalnya, kami hanya menunggu. Demi kebaikan sepak bola, saya pikir ini harus dilakukan lebih cepat untuk semua orang,” kata pelatih Everton Sean Dyche kepada Sky Sports."Saya kira tidak ada seorang pun yang menginginkan mereka diseret keluar, apa pun yang terjadi, mari kita lanjutkan. Namun, itu bukan di tangan saya. Siapa yang tahu (kapan kita akan mengetahuinya),” tambahnya.Saat ini, Everton berada di posisi ke-17 klasemen sementara Liga Primer Inggris 2023/2024 dengan koleksi 20 poin. Mereka hanya unggul selisih gol dengan Luton Town yang berada di bawahnya dan berjarak tujuh angka dengan Burnley serta Sheffield United yang secara berurutan berada di posisi ke-19 dan ke-20. (Jennifer Carorine Gouw/Sky Sports)