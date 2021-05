Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Nine Sport Inc., perusahaan pemasaran dan penyelenggara acara olahraga, akan menggelar turnamen pramusim sepak bola dengan peserta klub-klub mulai RANS Cilegon FC, Persija hingga tim Liga Super Malaysia, Sabah FC."Sampai saat ini, kurang lebih ada 14 tim yang menyatakan ingin ikut ambil bagian," ujar CEO Nine Sport Inc. Arif Putra Wicaksono kepada Antara di Jakarta, Selasa.Arif melanjutkan, pihaknya berencana menggulirkan turnamen itu pada Juni 2021. Targetnya, kompetisi selesai 10 hari sebelum Liga 1 Indonesia musim 2021-2022 dimulai.Liga 1 sendiri diproyeksikan berlangsung mulai 3 Juli 2021. Namun, sampai berita ini diturunkan, Polri belum memberikan izin keramaian pelaksanaannya."Jadi jadwal turnamen nanti bergantung pada tanggal liga. Untuk perizinan dan koordinasi dengan pihak terkait, kami masih berkomunikasi dengan mitra-mitra kami," tutur Arif.Terkait peserta turnamen pramusim Nine Sport, Arif baru dapat memastikan keikutsertaan beberapa klub yaitu Persija, Arema FC, RANS Cilegon FC dan Persis Solo.Keempat klub tersebut, dia menambahkan, adalah pencetus dari turnamen pemanasan menuju liga itu."Dalam prosesnya, rencana berkembang dan akhirnya Persebaya, Sriwijaya FC dan PSMS juga ikut. Lalu Barito Putera dan PSG Pati pun mau berpartisipasi," kata Arif.Untuk tim internasional, Sabah FC akan terlibat. Selain itu, ada pula tim Eropa atau Australia yang disebut Arif tengah dalam negosiasi."Kami terus mencoba mendatangkan tim Eropa. Namun masih sulit karena akan ada Piala Eropa. Kami mengupayakan pula dari Australia karena masih dekat. Dari Indonesia, kami berkomunikasi dengan Persib. Untuk Bali United saat ini masih disibukkan persiapan Piala AFC," kata Arif.Arif menilai, turnamen pramusim yang diselenggarakan Nine Sport mendapatkan sambutan hangat dari klub-klub Liga 1 dan Liga 2. Oleh sebab itu, tidak menutup kemungkinan kompetisi tersebut diikuti lebih dari 14 tim."Kalau memang bertambah, idealnya diikuti 16 tim jadi bisa dibagi ke empat grup. Akan tetapi, kondisi masih dapat berubah. Kami masih melihat perkembangan animonya," ujar Arif.(RIZ)