Kick-off Pegadaian Liga 2 Dimulai, Mari Bersama MengEMASkan Indonesia

Indosiar: 10 September 2023, pukul 15.30 WIB

Vidio.com: 10 September 2023, pukul 15.00 WIB

11 September 2023, pukul 15.00 WIB





Kick Off Pegadaian Liga 2 Musim 2023/2024 resmi dimulai. Hal ini ditandai dengan penyerahan Trophy Pegadaian Liga 2 oleh Direktur Utama PT Pegadaian Damar Latri Setiawan kepada Wakil Ketua Umum II PSSI Ratu Tisha Destria. Pertandingan antara Persela Lamongan vs Persijap Jepara menjadi laga pembuka yang berlangsung di Stadion Surajaya, Lamongan pada Minggu, 10 September 2023.Damar mengungkapkan, dengan dilakukannya Kick-off Pegadaian Liga 2 Musim 2023/2024, itu tandanya PT Pegadaian siap MengEMASkan Indonesia melalui olahraga sepak bola. Dari aspek sosial, Pegadaian membantu para suporter sepak bola untuk melepas rindu melihat para jagoan klubnya kembali berlaga di lapangan hijau, sekaligus mengajak masyarakat menjaga sportivitas selama perhelatan Pegadaian Liga 2 berlangsung.Sementara dari aspek ekonomi, Pegadaian Liga 2 juga akan membangkitkan geliat ekonomi daerah yang secara tidak langsung membuka peluang usaha bagi para pelaku UMKM, sekaligus memperkenalkan kembali produk dan layanan Pegadaian yang bisa menjadi solusi permasalahan finansial yang kerap terjadi di masyarakat.“Apa yang ditunggu-tunggu oleh para pecinta sepak bola akhirnya datang juga. Alhamdulillah Pegadaian dapat ikut serta dalam perhelatan ini untuk membangkitkan kembali kompetisi sepak bola liga 2 yang sempat terhenti. Selain ingin menghibur masyarakat lewat olahraga, momen ini juga menjadi ajang peningkatan inklusi keuangan yang baik untuk mengajak masyarakat Indonesia lebih melek investasi emas melalui Tabungan Emas Pegadaian, sebagai jurus jitu mencapai masa depan tanpa rasa cemas,” kata Damar.Damar menambahkan, kehadiran Pegadaian Liga 2 juga turut mendukung lahirnya talenta-talenta muda di bidang olahraga sepak bola yang berdaya saing, sehingga dapat memajukan dunia sepak bola nasional yang semakin bersinar tak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional.“Peran serta masyarakat tentu sangat diperlukan untuk menjadi pendukung utama dalam menyukseskan kebangkitan dunia persepakbolaan Tanah Air. Di samping itu, Pegadaian juga siap mendukung transformasi yang tengah dijalankan oleh Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) untuk membangun sepak bola nasional lebih baik lagi ke depannya,” kata Damar.Sahabat pecinta sepak bola di seluruh Indonesia, ayo dukung klub sepak bola favoritmu dengan memberikan semangat di setiap pertandingan Pegadaian Liga 2 yang akan hadir di kota asalmu.Berikut ini jadwal pertandingan Pegadaian Liga 2 yang berlangsung pada 10-11 September 2023, yang dapat disaksikan di Indosiar atau vidio.com.- Persela Lamongan vs PERSIJAP jepara- Sriwijaya FC vs Sada Sumut FC- Gresik United vs PERSEKAT Tegal- PSIM Yogyakarta vs FC Bekasi City- PSCS Cilacap vs Deltras FC