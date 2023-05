Liga 1 Indonesia 2023/2024 Berpotensi Kick-off pada 1 Juli Mendatang

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Direktur Utama (Dirut) PT Liga Indonesia Baru (PT LIB) Ferry Paulus mengatakan, pihaknya berencana memulai Liga 1 Indonesia 2023/2024 pada 1 Juli mendatang. Itu diinginkan Ferry agar Liga 1 musim selanjutnya bisa mengikuti jadwal kompetisi Liga Eropa."Pertama, kami (Liga 1) kick off lebih awal pada 1 Juli. Harapannya agar musim depannya lagi bisa kick off sesuai kalender Liga Eropa, yaitu Agustus," kata Ferry kepada para pewarta setelah acara pelantikan Pengurus PSSI, di Hotel Fairmont, Jakarta, Jumat (26/5).Seperti dilansir Antara, Ferry juga mengungkapkan bagwa agenda dan jadwal kick off musim depan itu sudah sesuai karena proses perizinan terkait verifikasi ulang dan sinkronisasi stadion berjalan dengan baik."Perizinan itu on track semua. Artinya, memang proses perizinan ini dimulai dengan adanya verifikasi ulang dan sinkronisasi stadion yang baik," ujar Ferry.Saat ini, PT LIB dan PSSI sedang berkoordinasi dengan pihak keamanan terkait jadwal kompetisi. Namun, itu pun diyakini Ferry bisa disetujui pihak kepolisian dalam waktu dekat ini."Beberapa persyaratan yang harus diperbaiki sedang dalam proses, terutama yang ada keterkaitan dengan keamanan. Kemudian, detail jadwal yang dalam waktu dekat ini sudah akan keluar," ungkap Ferry."Karena, memang komitmen dari pihak kepolisian sama persis dengan yang kami ingin dan rancang, yaitu paling lambat 2-3 minggu sebelum kick off sudah bisa didapat," tambah Ferry yang pernah menjadi Exco PSSI pada 2007-2011 itu.Kemudian ke depannya, Liga 1 juga akan dihentikan apabila bertabrakan dengan kalender FIFA Match Day. Situasi ini bakal berbeda dengan beberapa musim sebelumnya, yang mana PT LIB tetap menjalankan liga domestik ketika terdapat agenda FIFA Match Day yang dimainkan timnas Indonesia."Paling penting bahwa apa yang kami rencanakan ada bagian-bagian yang harus betul-betul kita off. Misalkan, seperti FIFA Match Day sudah pasti dan beberapa agenda internasional yang harus diikuti," terang Ferry."Terus, liga juga harus mendukung timnas di persiapan menuju Piala Asia. Oleh karena itu, liga bakal off dari tanggal 20 Desember sampai berakhirnya Piala Asia," pungkasnya. (ANT)