Boleh Dihadiri Penonton, Ini Jadwal Timnas Indonesia di Piala AFF 2022

Jakarta: Dua laga kandang tim nasional Indonesia di Piala AFF 2022 dipastikan boleh dihadiri oleh penonton. Kepastian itu keluar setelah pihak kepolisian memberikan izin keramaian.Dilansir dari laman resmi PSSI, izin tersebut tertuang dalam surat izin Nomor: SI/430/XII/YAN.2.1./2022/BAINTELKAM yang dikeluarkan tanggal 18 Desember 2022. Dalam surat izin tersebut dijelaskan dua laga home Indonesia dapat dihadiri penonton dengan jumlah terbatas."Alhamdulillah, usaha keras kita dalam meminta izin untuk menghadirkan penonton pada dua laga kandang Timnas Senior di babak penyisihan grup Piala AFF di Stadion Gelora Bung Karno (SUGBK), dikabulkan oleh Mabes Polri." kata Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan dalam keterangan resminya di Jakarta, Senin, 19 Desember 2022.Berdasarkan jadwal yang dirilis AFF, Indonesia akan menjamu Kamboja di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Jumat, 23 Desember 2022. Berdasarkan permohonan Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan laga tersebut bisa disaksikan langsung oleh 30 ribu penonton.Untuk laga big match di Grup A, yakni Indonesia vs Thailand yang berlangsung pada 29 Desember 2022, Iwan Bule memohon 50 ribu penonton hadir dalam SUGBK."Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Presiden RI Joko Widodo, Bapak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Bapak Menpora Zainudin Amali dan pihak-pihak lainnya yang telah merestui serta membantu terwujudnya keinginan dari para penggemar sepakbola Indonesia," katanya menambahkan.Sebelumnya, pelatih Shin Tae-yong juga berharap laga kandang timnas Garuda bisa ditonton langsung oleh penonton. Menurutnya, dukungan langsung suporter di stadion bisa meningkatkan motivasi para pemain."Karena ini pertandingan internasional, saya berharap mendapatkan izin dari pihak yang berwenang agar penonton atau suporter dapat datang ke stadion untuk memberikan dukungan langsung kepada Timnas Indonesia. Tentunya bila hal tersebut terjadi, menambah motivasi serta semangat pemain dan hasil terbaik dapat kita dapatkan di Piala AFF 2022," ucap Shin.Tak hanya pelatih, pemain timnas Asnawi Mangkualam juga buka suara terkait pertandingan timnas bisa dihadiri penonton. Melalui unggahan di akun Instagramnya ia menuliskan aga laga kandang timnas Indonesia diizinkan dihadiri oleh penonton."Untuk itu, kami sangat berharap pemerintah dan Polri dapat membantu kami untuk mewujudkan tujuan kita bersama," ujar Asnawi Mangkualam."Dengan diberikannya izin suporter, karena kami sangat membutuhkan sorakan dan dukungan di dalam stadion," jelas Asnawi Mangkualam.Indonesia vs Kamboja, Jumat, 23 Desember 2022 - kick off 16.30 WIBVenue: SUGBKBrunei Darussalam vs Indonesia, Senin, 26 Desember 2022 - kick off 18.00 (waktu lokal)Venue: Kuala Lumpur Football StadiumIndonesia vs Thailand, Kamis, 29 Desember 2022 - kick off 16.30 WIBVenue: SUGBKFilipina vs Indonesia, Senin, 2 Januari 2023 - kick off 20.30 (waktu lokal)Venue: Rizal Memorial StadiumPSSI telah merilis 23 nama yang dipilih Shin Tae-yong untuk berlaga di Piala AFF 2022. Berikut daftarnya:Nadeo Argawinata - Bali UnitedMuhammad Riyandi - Persis SoloSyahrul Fadillah - Persikabo 1973Rizky Ridho - Persebaya SurabayaPratama Arhan - Tokyo VerdyJordi Amat - Johor Darul TakzimAsnawi Mangkualam - Ansan GreenersFachruddin Aryanto - Madura UnitedEdo Febriansyah - Rans Nusantara FCHansamu Yama - PersijaRachmat Irianto - Persib BandungMarselino Ferdinan - Persebaya SurabayaRicky Kambuaya - Persib BandungSyahrian Abimanyu - Persija JakartaYakob Sayuri - PSM MakassarMarc Klok - Persib BandungWitan Sulaeman - AS TrencinSaddil Ramdani - Sabah FCEgy Maulana Vikri - Vion Zlaté MoravceMuhammad Rafli - Arema FCIlija Spasojevic - Bali UnitedRamadhan Sananta - PSM MakassarDendy Sulistyawan - Bhayangkara FC