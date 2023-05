Jadwal Pertandingan dan Link Live Streaming Liga Top Eropa Malam Ini: Newcastle vs Arsenal & Atalanta vs Juventus

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Sejumlah pertandingan seru akan digelar di liga-liga top Eropa pada Minggu, 7 Mei 2023 hingga Senin, 8 Mei 2023, dini hari WIB. Setidaknya, ada tiga laga seru yang patut disimak.Duel antara Newcastle United kontra Arsenal menjadi salah satunya. Laga ini diprediksi bakal berjalan seru lantaran kedua tim sama-sama berambisi besar meraih tiga poin guna menyelamatkan posisi mereka di klasemen.Saat ini, Arsenal berada di posisi kedua klasemen sementara dengan mengoleksi 78 poin dan tertinggal empat poin dari Manchester City yang berada di puncak klasemen. Karena itu, tim besutan Mikel Arteta butuh tambahan tiga poin pada laga ini agar bisa memangkas jarak sekaligus menjaga peluang menjadi juara Liga Inggris musim ini.Sementara itu, Newcastle juga wajib memenangkan laga ini andai ingin mempertahankan posisi di tiga besar. Saat ini, posisi The Magpies masih belum aman lantaran masih berjarak dua poin dari Manchester United yang berada di posisi keempat.Pertandingan tak kalah penting juga bakal dilakoni United yang bertandang ke markas West Ham United . Torehan tiga poin wajib buat United untuk bisa bertahan di posisi empat besar.Namun, bukan tugas mudah buat United untuk memenuhi tugas tersebut. Pasalnya, West Ham diyakini akan tampil ngotot untuk merebut poin agar terhindar dari zona degradasi.Bukan hanya di Liga Inggris. Pertandingan-pertandingan seru juga akan tersaji di Liga Serie-A Italia. Salah satu pertandingan mempertemukan dua tim unggulan, yakni Atalanta kontra Juventus.Bagi kedua tim, ini akan menjadi laga krusial. Di satu sisi, Juventus butuh meraih kemenangan untuk membuka peluang finis di posisi dua besar. Sedangkan Atalanta juga harus meraup poin penuh di laga ini agar bisa mengejar posisi empat besar.Berikut jadwal lengkap dan link live streaming pertandingan di liga-liga top Eropa pada malam hingga dini hari nanti:Minggu, 7 Mei 202322:30: Newcastle United vs ArsenalSenin, 8 Mei 202301:00: West Ham United vs Manchester UnitedKlik link di sini untuk menyaksikan pertandingan Liga Inggris.Minggu, 7 Mei 202317:30: Atalanta vs Juventus20:00: Torino vs Monza23:00: Napoli vs FiorentinaSenin, 8 Mei 202301:45: Lecce vs Hellas VeronaKlik link di sini untuk menyaksikan pertandingan Liga Italia.Minggu, 7 Mei 202322:30: Borussia Dortmund vs WolfsburgKlik link di sini untuk menyaksikan pertandingan Liga Jerman.