Jadwal Siaran Langsung & Link Live Streaming Bola Hari Ini: Liga 1 dan Kualifikasi Piala Dunia

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ASM)

Jakarta: Para pencinta sepak bola akan disuguhkan pertandingan seru pada Jumat 3 September hingga Sabtu 4 September dini hari WIB. Dimulai dari Liga 1 Indonesia hingga babak Kualifikasi Piala Dunia 2022.Pertandingan di Liga 1 Indonesia 2021--2022 tampaknya akan banyak menarik perhatian. Sebab, ada tim unggulan yang akan bertanding di kompetisi tersebut, yakni Madura United.Tim yang berjuluk Laskar Sapeh Kerab tersebut dijadwalkan akan berduel dengan Tira Persikabo pada pukul 15.15 WIB. Ini merupakan lanjutan pertandingan pekan pertaa Liga 1 Indonesia musim ini.Sementara itu, pertandingan tak kalah menariknya juga akan tersaji di babak Kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Afrika. Total, ada empat tim besar yang akan bertanding.Salah satunya adalah Pantai Gading. Mereka dijadwalkan akan menghadapi Mozambik pada pukul 20.00 WIB. Ini akan menjadi pertemuan ketiga antara kedua tim di laga kompetitif.Sebelumnya, Pantai Gading sudah berjumpa Mozambik sebanyak dua kali. Dari total pertemuan itu, Pantai Gading belum pernah terkalahkan. Rinciannya adalah satu kali menang dan satu kali imbang.Selain Pantai Gading, tim besar lainnya yang akan bertanding adalah Nigeria. Mereka akan menghadapi Liberia di Grup C.Nigeria tentu lebih diunggulkan pada laga ini. Selain karena memiliki skuat yang lebih oke, Nigeria juga punya catatan pertemuan impresif atas Liberia.Dari lima pertemuan terakhir, Nigeria berhasil meraih empat kemenangan. Satu pertandingan lainnya berakhir imbang.Adapun dua tim besar lainnya juga dijadwalkan bertanding pada malam ini. Di antaranya adalah Kamerun dan Ghana.Berikut jadwal lengkap dan link live streaming babak kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Afrika pada Jumat 3 September malam hari hingga Sabtu 4 September dini hari WIB:15:15: Tira-Persikabo vs Madura United (live Ochannel) ( link live streaming Kualifikasi Piala Dunia 2022 zona AfrikaJumat 3 September20:00: Mozambik vs Pantai Gading ( link live streaming 20:00: Zimbabwe vs Afrika Selatan ( link live streaming 23:00: Mauritania vs Zambia23:00: Nigeria vs Liberia ( link live streaming Sabtu 4 September02:00: Tunisia vs Guinea Khatulistiwa ( link live streaming 02:00: Kamerun vs Malawi ( link live streaming 02:00: Ghana vs Ethiopia ( link live streaming