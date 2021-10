Jadwal Siaran Langsung Liga Top Eropa Malam Ini: Man United vs Liverpool, Barcelona vs Madrid, Inter vs Juventus

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Kompetisi papan atas di Benua Eropa kembali bergulir pada Minggu, 24 Oktober 2021 malam hari hingga Senin, 25 Oktober dini hari WIB. Menariknya, banyak pertandingan besar (bigmatch) yang akan tersaji dalam periode ini.Duel antara Manchester United kontra Liverpool menjadi salah satu laga besar yang akan tersaji pada malam ini. Menurut rencana, laga tersebut akan kick off pada pukul 22.30 WIB.Ini menjadi laga yang akan sangat dinanti-nanti. Mengingat, kedua tim punya rivalitas yang tinggi di kompetisi ini.Semakin terasa menarik karena kedua tim sedang bersaing sengit di papan atas. Kedua tim diyakini akan tampil ngotot untuk bisa terus bersaing dalam perebutan gelar musim ini.Saat ini, Liverpool berada di posisi ketiga klasemen sementara dengan mengoleksi 18 poin. Sedangkan United berada di posisi keenam dan hanya berselisih empat poin dari The Reds.Pertandingan besar juga akan digelar di kompetisi La Liga Spanyol pada malam ini, yakni duel bertajuk El Clasico, yakni antara Barcelona kontra Real Madrid . Laga tersebut akan digelar di markas Barcelona, Stadion Camp Nou dan kick-off pada pukul 21.15 WIB.Laga ini tentu menjadi salah satu yang dinanti-nanti para pencinta sepak bola. Selain kental dengan rivalitasnya, laga ini juga terasa seru karena kedua tim sedang berjuang keras untuk menjaga peluang meraih gelar pada musim ini.Soal posisi, Madrid sedikit lebih unggul dari Barcelona. Los Blancos berada di posisi ketiga klasemen. Sedangkan Barcelona berada di posisi kedelapan. Namun, kedua tim saat ini hanya terpaut dua poin.Pertandingan yang tak kalah menarik juga terjadi di Liga Serie-A Italia. Tak tanggung-tanggung, kompetisi ini menggelar dua bigmatch pada malam ini, yakni duel antara AS Roma vs Napoli dan Inter Milan vs Juventus.Berikut jadwal siaran langsung liga-liga top Eropa pada Minggu, 24 Oktober 2021 malam hari hingga Senin, 25 Oktober 2021 dini hari WIB:20:00: Brentford vs Leicester City20:00: West Ham United vs Tottenham Hotspur22:30: Manchester United vs Liverpool (live SCTV)17:30: Atalanta vs Udinese20:00: Fiorentina vs Cagliari20:00: Hellas Verona vs Lazio23:00: AS Roma vs Napoli01:45: Inter Milan vs Juventus (live RCTI)19:00: Sevilla vs Levante21:15: Barcelona vs Real Madrid23:30: Real Betis vs Rayo Vallecano02:00: Atletico Madrid vs Real Sociedad20:30: Koeln vs Bayer Leverkusen20:30: Stuttgart vs Union Berlin00:30: Bochum vs Eintracht Frankfurt18:00: Nice vs Olympique Lyonnais20:00: Lens vs Metz20:00: Lorient vs Girondins de Bordeaux20:00: Stade de Reims vs ES Troyes20:00: Stade Rennais vs Strasbourg22:00: AS Monaco vs Montpellier01:45: Olympique de Marseille vs Paris Saint-Germain (live RCTI+)17:15: Twente vs NEC19:30: Cambuur vs Feyenoord19:30: Vitesse vs Go Ahead Eagles21:45: Ajax vs PSV01:00: Groningen vs AZ Alkmaar