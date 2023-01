Jadwal dan Link Live Streaming Big Match Liverpool vs Chelsea Malam Ini

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Sejumlah pertandingan menarik di kompetisi papan atas Benua Eropa bakal tersaji pada Sabtu, 21 Januari 2023 malam hari hingga Minggu, 22 Januari 2023, dini hari WIB. Salah satunya, duel tim besar antara Liverpool vs Chelsea dalam lanjutan Liga Primer Inggris.Meski bertajuk big match, keseruan laga ini rasanya bakal berkurang. Maklum, kedua tim tidak dalam performa terbaik menuju pertandingan ini.Sebelum menghadapi Chelsea, The Reds hanya bisa meraih dua kemenangan dari lima pertandingan di seluruh kompetisi. Sisanya mereka kalah dua kali dan satu kali imbang.Statistik Chelsea lebih buruk. Dari lima pertandingan, The Blues hanya meraih satu kemenangan, menderita tiga kekalahan, dan satu kali imbang.Mental pemain rasanya bakal menentukan hasil pertandingan nanti. Jika masih dihantui hasil-hasil buruk sebelumnya, bukan mustahil kedua tim akan mengakhiri pertandingan ini dengan hasil imbang.Selain laga tersebut, masih ada beragam pertandingan menarik yang digelar di kompetisi Eropa lainnya pada Sabtu, 21 Januari 2023 malam hari hingga Minggu, 22 Januari 2023, dini hari WIB. Berikut jadwalnya yang sudah dirangkum Medcom.id:Sabtu, 21 Januari 202319:30: Liverpool vs Chelsea22:00: West Ham United vs Everton22:00: Bournemouth vs Nottingham Forest22:00: Leicester City vs Brighton & Hove Albion22:00: Southampton vs Aston VillaMinggu, 22 Januari 202300:30: Crystal Palace vs Newcastle UnitedKlik link di sini untuk menyaksikan pertandingan di Liga Inggris.Sabtu, 21 Januari 202321:00: Hellas Verona vs LecceMinggu, 22 Januari 202300:00: Salernitana vs Napoli02:45: Fiorentina vs TorinoKlik link di sini untuk menyaksikan pertandingan di Liga Italia.Sabtu, 21 Januari 202320:00: Rayo Vallecano vs Real Sociedad22:15: Espanyol vs Real BetisMinggu, 22 Januari 202300:30: Atletico Madrid vs Real Valladolid03:00: Sevilla vs CadizKlik link di sini untuk menyaksikan pertandingan di Liga Spanyol.Sabtu, 21 Januari 202321:30: Stuttgart vs Mainz 0521:30: Frankfurt vs Schalke 0421:30: Wolfsburg vs Freiburg21:30: Bochum vs Hertha Berlin21:30: Union Berlin vs HoffenheimMinggu, 22 Januari 202300:30: Koeln vs Werder BremenKlik link di sini untuk menyaksikan pertandingan di Liga Jerman.