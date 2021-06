Euro 2020: Gebuk Jerman 2-0, Inggris ke Perempat Final

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Timnas Inggris sukses menaklukkan Jerman di babak 16 besar Euro 2020 dengan skor 2-0 di Stadion Wembley, London, Inggris, Selasa malam, 29 Juni 2021. Dua gol kemenangan The Three Lions dicetak di babak kedua oleh Raheem Sterling di menit 75 dan Harry Kane di menit 86.Bermain di depan puluhan ribu penonton di Wembley, skuat kedua tim memulai laga dengan tempo sedang-sedang saja. Jerman mendapat peluang pertama lewat sepakan Leon Goretzka di menit 4. Sayang tendangannya masih bisa diamankan Jordan Pickford.Anak asuh Joachim Low kembali mendapat kesempatan lewat tendangan bebas dekat kotak terlarang. Sayang sepakan pemain Chelsea Kai Havertz masih bisa diblok lini belakang Inggris yang dikomandoi Harry Maguire.Inggris membalas lewat peluang di menit 16. Sepakan striker Inggris Raheem Sterling masih bisa ditepis Manuel Neuer dan hanya melahirkan sepak pojok. Sepak pojok yang dilakukan mengarah ke Maguire, sayang sundulannya mengarah ke Neuer.Maguire yang berpostur jangkung itu kembali memperoleh kesempatan. Lagi-lagi lewat sundulan di menit ke-27 usai menerima crossing Trippier, tetapi sundulannya masih melebar.Jerman berhasil mendapat kesempatan mencetak gol lewat pemain yang bermain di Liga Inggris, Timo Werner di menit 32. Berhadapan langsung dengan kiper Inggris, Werner yang menerima umpan matang dari Kai Havertz gagal memanfaatkannya menjadi gol. Sepakannya masih bisa ditepis Pickforf.Hingga turun minum, skor kacamata untuk kedua tim.Babak kedua, laga baru berjalan tiga menit, tuan rumah Inggris nyaris kebobolan lewat Kai Havertz. Lagi-lagi Pickford bisa menggagalkan upaya striker Chelsea tersebut.Masuknya sejumlah pemain dari kedua tim, membuat laga berjalan lebih bergairah lagi. Southgate memasukkan pemain sayap Jack Grealish menggantikan Bukayo Saka. Hasilnya, kerja sama Harry Kane, Gerlish dan Luke Shaw, membuat Inggris sukses mencetak gol di menit 75 lewat Raheem Sterling. Skor pun berubah menjadi 1-0.Jerman nyaris menyamakan kedudukan di menit 81. Melalui skema serangan balik cepat, umpan terobosam Havertz disambut sepakan Thomas Mueller. Sayang masih melenceng tipis di kiri gawang Pickford.Gol kedua Inggris akhirnya lahir di menit 86. Berawal dari kesalahan Gnabry, striker Jerman yang masuk menggantikan Werner di pertengahan babak kedua kehilangan bola. Lewat serangan balik, Shaw sukses memberikan bola kepada Grealish di sisi kiri Die Mannschaft. Pemain Aston Villa itu kemudian sukses meneruskannya dengan crossing yang disundul Harry Kane menjadi gol. Skor 2-0 untuk The Three Lions.Hingga peluit akhir ditiup wasit Danny Makkelie dari Belanda, kemenangan 2-0 Inggris atas Jerman tidak berubah.Inggris sukses ke permepat final dan akan berhadapan dengan pemenang laga Swedia vs Ukraina. Kemenangan juga membuat Southgate sukses membalas kekalahan Inggris dari Jerman di semifinal Euro 1996, dimana Inggris kalah adu penalti dan Southgate saat itu gagal menjadi algojo.Susunan pemainPickford, Walker, Stones, Maguire, Trippier, Rice (Henderson 88'), Phillips, Shaw, Saka (Grealish 69'), Kane, SterlingNeuer, Ginter (Can 88'), Hummels, Rudiger, Kimmich, Kroos, Goretzka, Gosens (Sane 88'), Havertz, Werner (Gnabry 68'), Muller (Musiala 90+2')(RIZ)