[LIVE EURO 2020] Ini Link Nonton Live Streaming Makedonia Utara vs Belanda dan Cara Berlangganan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Beli yang Paket Nonton Euro Unlimited Rp 25.000/Season Konten yang bisa dinikmati yaitu : Mola Movies, Living, Kids Sport (Includes Euro) Perangkat bisa diakses di Web Browser (Desktop dan PC), Mobile phone app (Android dan iOS) Hanya 1 perangkat bersama Paket akan aktif dari 5 Juni hingga 20 Juli 2021

Jika melalui OVO Periksa kembali data pembayaran OVO Anda sebelum melanjutkan transaksi. Anda akan mendapatkan pembayaran yang akan digunakan untuk membayar transaksi ini di berbagai channel pembayaran OVO. Kode Pembayaran akan keluar setelah anda menekan tombol “Continue“.

Jakarta: Matchday ketiga Grup C Euro 2020 akan mempertemukan Makedonia Utara melawan Belanda . Pertandingan ini akan digelar di Johan Cruijff Arena, Amsterdam, Senin, 21 Juni 20201 malam.Ini akan menjadi laga terakhir Grup C. Meski sudah tidak menentukan, laga ini rasanya tetap menarik disaksikan karena kedua tim diyakini masih punya hasrat untuk meraih poin pada laga ini.Terutama bagi Belanda. Mereka diyakini masih mengincar poin guna menjadi juara Grup C. Saat ini, Belanda berada di posisi puncak klasemen sementara dengan mengoleksi enam poin dan berselisih tiga poin dengan Ukraina dan Austria.Meski begitu, Belanda tetap mesti awas terhadap Makedonia, pasalnya dari dua pertandingan skuad asuhan Igor Angelovski ini selalu mencetak gol. Igor sendiri bakal menampilkan permainan terbaik mereka.“Mungkin saya akan memulai dengan formasi yang sama seperti di babak kedua melawan Ukraina," kata Igor Angelovski.Pelatih De Oranje Frank De Boer sepertinya bakal melakukan rotasi dan menyimpan pemain kunci untuk babak 16 besar nanti.Pertandingan Makedonia Utara vs Belanda akan dimulai pada pukul 23.00 WIB dan bisa disaksikan secara live streaming di medcom.id/euromola. Makedonia Utara (3-5-1-1): Stole Dimitrievski, Stefan Ristovski, Darko Velkovski, Visar Musliu, Boban Nikolov, Arijan Ademi, Ezdzan Alioski, Enis Bardhi, Stefan Spirovski, Eljif Elmas, Goran Pandev.Belanda (5-3-2): Maarten Stekelenburg, Denzel Dumfries, Nathan Ake, Daley Blind, Patrick van Aanholt, Stefan de Vrij, Davy Klaassen, Ryan Gravenberch, Georginio Wijnaldum, Memphis Depay, Donyell Malen.1. Download Aplikasi Mola TV di APP Store atau PlayStore2. Login/daftar akun Mola TV.3. Setelah melakukan Login pada halaman pertama pilih menu profil atau langsung pilih menu “Beli Akses“4. Pilih paket berlangganan dengan mudah dan sesuai keinginan.5. Klik ‘Beli Paket‘6. Centang telah setuju syarat dan ketentuan dan klik ‘Pilih Metode Pembayaran‘7. Pilih salah satu metode pembayaran melalui E-Wallet (OVO, Go-Pay dan ShopeePay), Bank Transfer, Virtual Account, Credit Card dan Over The Counter.8. Klik ‘Bayar‘9. Selesai, kamu sudah mengaktifkan paket berlangganan Paket Nonton Euro 2020 Unlimited di HP.(UWA)