Erick Thohir Apresiasi Kinerja Timnas Indonesia usai Naik Peringkat

: Peringkat Indonesia di rangking FIFA terbaru meningkat setelah timnas Merah Putih lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 Qatar. Berdasarkan daftar yang dikeluarkan FIFA pada 15 Februari 2024, Indonesia kini menempati peringkat 142 dunia atau naik empat tingkat dari posisi sebelumnya.Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyambut positif peningkatan rangking yang cukup signifikan tersebut. Terlebih dalam lima tahun terakhir, posisi 142 FIFA merupakan peringkat terbaik Indonesia. Kedudukan terbaik timnas dalam setahun ini ada di posisi 145 pada 26 Oktober 2023.Baca juga: Jadwal Lengkap Uji Coba Suwon FC Melawan Tim Liga 1, Lawan Persib dan Dewa United "Alhamdulillah, posisi 142 di FIFA tak hanya tertinggi dalam lima tahun terakhir, tapi juga dalam setahun ini. Meski target saya tetap segera mungkin bisa tembus 100 dunia, ini sebuah proses yang membuktikan program yang kami lakukan di PSSI, terutama dalam menyiapkan timnas yang kompetitif dan berkualitas, sudah on the track," ujar Erick.Upaya untuk terus menaikkan peringkat akan tersaji pada putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Indonesia yang tergabung di Grup F bersama Irak, Vietnam, dan Filipina.Sejauh ini, timnas sudah mengumpulkan 1 poin dari hasil seri melawan Filipina dan sekali kalah dari Irak. Timnas akan melakoni laga terdekat pada 21 dan 26 Maret 2024 dalam partai laga home dan away lawan Vietnam.