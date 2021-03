Jadwal Siaran Langsung Pertandingan Sepak Bola Malam Ini: Chelsea vs Everton dan Inter vs Atalanta

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

: Kompetisi benua Eropa masih akan menggelar sejumlah pertandingan pada Selasa 9 Maret dini hari WIB. Menariknya, dua pertandingan besar akan digelar pada dini hari nanti.Laga besar pertama akan tersaji di Liga Primer Inggris 2020--2021. Kompetisi bergengsi di negeri Ratu Elizabeth tersebut akan menggelar pertandingan antara Chelsea kontra Everton Ini merupakan laga lanjutan pekan ke-27 Liga Inggris. Kedua tim akan bertanding di markas Chelsea, Stadion Stamford Bridge pada pukul 01.00 WIB.Duel kedua tim diprediksi akan berlangsung sengit. Mengingat, kedua tim sedang bersaing memperebutkan posisi empat besar.Saat ini, Chelsea berada di posisi keempat klasemen sementara dengan mengoleksi 46 poin. Mereka hanya unggul satu poin dari Everton yang berada di posisi kelima.Duel besar juga akan digelar di Liga Serie-A Italia, yakni antara Inter Milan kontra Atalanta . Ini merupakan ujian berat buat I Nerazzurri untuk mempertahankan status capolista.Inter tentu tidak akan mudah mengalahkan Atalanta. Apalagi, Atalanta juga sedang mengincar posisi tiga besar. Sebab, mereka hanya terpaut tiga poin dari Juventus yang berada di posisi ketiga.Selain kedua laga tersebut, masih ada pertandingan-pertandingan menarik lainnya akan digelar pada dini hari nanti. Berikut jadwal dan siaran langsungnya:01:00: Chelsea vs Everton ( link live streaming 03:00: West Ham United vs Leeds United ( link live streaming 02:45: Inter Milan vs Atalanta (live RCTI) ( link live streaming 03:00: OGC Nice vs AS Monaco03:00: Real Betis vs Deportivo Alaves ( link live streaming (KAH)