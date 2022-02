Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Timnas sepak bola putri Amerika Serikat memenangi perjuangan mereka menuntut kesetaraan gaji dengan Timnas Putra menyusul tercapainya kesepakatan bersama federasi sepak bola setempat, US Soccer, seperti diumumkan pada Selasa 22 Februari. Timnas putri AS adalah juara bertahan di Piala Dunia wanita. Tim putri AS juga merupakan juara dunia empat kali.Melalui kanal resmi masing-masing, kedua belah pihak mengunggah pernyataan bersama mengenai kesepakatan penyelesaian damai dari perselisihan gaji yang sudah berlangsung sejak 2019, dengan komitmen bersama untuk mempromosikan kesetaraan dalam sepak bola."Dengan penuh kegembiraan kami mengumumkan bahwa, berdasarkan negosiasi perjanjian perundingan bersama yang baru, kami akan menyelesaikan perselisihan lama kami tentang upah yang setara dan dengan bangga berdiri bersama dalam komitmen memajukan kesetaraan dalam sepak bola," demikian pernyataan di situs resmi US Soccer.Laporan The New York Times yang dikutip Reuters, kesepakatan tersebut juga mencantumkan ganti rugi sebesar USD24 juta (sekira Rp344,9 miliar) untuk para pemain Timnas putri AS serta jaminan dari US Soccer tentang kesetaraan gaji timnas putra maupun putri di semua kompetisi termasuk Piala Dunia untuk perjanjian perundingan bersama berikutnya."Tidak mudah mencapai hari ini. Para pemain timnas Putri telah meraih kesuksesan yang tidak pernah terjadi sebelumnya kembali bekerja keras demi mendapatkan kesetaraan gaji bagi mereka sendiri dan atlet-atlet masa depan," tulis pernyataan yang sama."Hari ini, kami mengakui warisan para pemimpin Timnas putri yang banyak membantu capaian hari ini, serta mereka yang akan menjadi penerus. Bersama-sama, kami mendedikasikan momen ini untuk mereka."Timnas Amerika pada 2019 menggugat US Soccer dengan ganti rugi sebesar USD66 juta berdasar Undang-Undang Kesetaraan Gaji dengan tuduhan diskriminasi gender dalam kompensasi serta hampir semua aspek kondisi permainan lainnya.Pihak US Soccer berargumen bahwa Timnas putri telah menerima kompensasi jauh lebih besar ketimbang Timnas putra dalam satu dasawarsa terakhir.Pada Mei 2020, hakim pengadilan tingkat distrik di California menolak klaim para pemain terkait kesetaraan gaji tetapi mengizinkan mereka melanjutkan klaim tentang kondisi permainan.Para pemain mencapai kesepakatan penyelesaian secara kondisional dari gugatan tersebut dan mengajukan banding atas putusan terkait kesetaraan gaji.