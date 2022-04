Jadwal Sepak Bola Malam Ini: Manchester City dan Liverpool Berebut Tiket Final

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

: Penikmat sepak bola di Indonesia akan kembali dimanjakan dengan tontonan sepak bola level tinggi Eropa. Selain liga-liga top Eropa, ada juga kompetisi piala liga yang tersaji.Laga semifinal Piala FA akan mempertemukan dua tim teratas di tabel klasemen sementara Liga Primer. Manchester City akan menghadapi Liverpool di Wembley untuk memperebutkan tiket final.Sedangkan Manchester United akan menjamu tim papan bawah Norwich. Kemudian Tottenham Hotspur bakal menghadapi Brighton & Hove Albion.Lalu Arsenal akan melawat ke markas Southampton. Dari Spanyol, Villarreal akan mencoba memutus rentetan hasil buruk mereka di La Liga ketika bertamu ke markas Getafe.Beralih ke Italia di mana Juventus bakal menghadapi perlawanan Bologna. Kemudian dilanjutkan dengan laga sengit yang mempertemukan Lazio dengan Torino.Bergeser ke Jerman di mana Borussia Dortmund bakal meladeni perlawanan Wolfsburg. Sedangkan Borussia Monchengladbach akan mencoba meneruskan kebangkitan mereka ketika menghadapi Koln.Jadwal pertandingan sepak bola nanti malam:21.30 WIB Manchester City vs Liverpool18.30 WIB Spurs vs Brighton21.00 WIB MU vs Norwich21.00 WIB Watford vs Brentford21.00 WIB Southampton vs Arsenal19.00 WIB Elche vs Mallorca21.15 WIB Alaves vs Rayo23.30 WIB Valencia vs Osasuna02.00 WIB Getafe vs Villarreal17.30 WIB Cagliari vs Sassuolo19.30 WIB Udinese vs Empoli19.30 WIB Sampdoria vs Salernitana21.30 WIB Fiorentina vs Venezia23.30 WIB Juventus vs Bologna01.45 WIB Lazio vs Torino20.30 WIB Borussia Dortmund vs Wolfsburg20.30 WIB Bielefeld vs Bayern20.30 WIB Freiburg vs Bochum20.30 WIB Mainz vs Stuttgart23.30 WIB Gladbach vs Koln