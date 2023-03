Jadwal Pertandingan dan Link Live Streaming Kualifikasi Piala Eropa 2024 Malam Ini: Italia vs Inggris

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Babak Kualifikasi Piala Eropa 2024 akan dimulai pada Kamis, 23 Maret 2023. Para penikmat sepak bola pun langsung disuguhkan big match di laga perdana Grup C nanti, yakni antara Italia vs Inggris Ini akan menjadi laga cukup berat buat Inggris . Mengingat, mereka punya rekor yang kurang oke ketika menghadapi Italia. Terutama dalam dua tahun terakhir.Dalam periode tersebut, Inggris sudah berjumpa dengan Italia sebanyak tiga kali di ajang kompetitif. Hasilnya positif untuk Gli Azzurri. Tercatat, mereka berhasil menang sebanyak dua kali. Sedangkan satu laga tersisa berakhir dengan hasil imbang.Laga tak kalah menarik juga akan tersaji di Grup J. Tim unggulan, Portugal akan berhadapan dengan Liechtenstein di Stadion Jose Alvalade, Lisbon pada pukul 02.45 WIB, Jumat, 24 Maret 2023.Jika menilik rekor pertemuan, kemenangan rasanya akan berpihak pada Portugal. Faktanya, Os Navegadores sudah meraih enam kemenangan dalam tujuh pertemuan terakhir dengan Leichtenstein.Berikut ini jadwal pertandingan dan link live streaming Kualifikasi Piala Eropa 2024 pada malam hingga dini hari nanti:Kamis, 23 Maret 202322:00: Kazakhstan vs SloveniaJumat, 24 Maret 202302:45: Italia vs Inggris02:45: Makedonia Utara vs Malta02:45: Denmark vs Finlandia02:45: San Marino vs Irlandia Utara02:45: Portugal vs Liechtenstein02:45: Slovakia vs Luksemburg02:45: Bosnia-Herzegovina vs IslandiaKlik link di sini untuk menyaksikan pertandingan Kualifikasi Piala Eropa 2024.