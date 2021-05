Selamat Hari Raya Idulfitri 2021! Ini Ucapan Lebaran dari Klub-klub Sepak Bola Top Eropa

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

: Hari ini, 13 Mei 2021, seluruh umat Islam di dunia sedang merayakan hari Idul Fitri 1442 Hijriah . Sejumlah klub sepak bola top di Benua Eropa turut merasakan momen kemenangan besar itu.Sebagai tanda turut berbahagia, mereka pun tak lupa mengucapkan selamat Hari Raya Idulfitri kepada seluruh umat Islam di dunia lewat media sosial. Salah satunya adalah klub raksasa Liga Primer Inggris, Manchester United "Selamat hari raya Idulfitri untuk semua yang merayakan di dalam keluarga United," tulis akun Instagram resmi mereka.Rival sekota United, Manchester City juga mengucapkan hari Raya Idulfitri melalui akun Instagram mereka. Pada kesempatan itu juga mereka mengingatkan kepada umat Islam yang merayakan tetap menjaga keselamatan di tengah pandemi korona (covid-19)."Selamat Hari Raya Idulfitri untuk semua umat Islam di dunia! Mari rayakan di mana pun kalian berada. Tetapi, tetap jaga keselamatan," tulis mereka.Tidak hanya dua tim besar Manchester yang mengucapkan selamat Idulfitri. Masih ada sejumlah klub top Eropa yang turut mengucapkan hari lebaran tersebut. Berikut di antaranya yang sudah dihimpun medcom.id"Rival City dan United, yakni Liverpool turut mengucapkan hari raya Idulfitri 2021 melalui akun Instagram miliknya. Menariknya, mereka memberi ucapan ke dalam dua versi bahasa, yakni bahasa Inggris dan Indonesia."We would like to wish EidMubarak to everyone celebrating," demikian ucapan Liverpool versi bahasa Inggris."Segenap keluarga Liverpool mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri 1442 H, mohon maaf lahir dan batin. Nikmati hari kemenangan ini bersama keluarga dan orang-orang terdekat," tulis pernyataan Instagram Liverpool dalam versi bahasa Indonesia."Selamat Hari Raya Idulfitri bagi semua yang merayakan!" tulis Madrid "Kepada semua fan kami di negara Arab dan umat Islam di dunia, kami pemenang gelar Liga Italia mengirimkan harapan indah untuk mereka pada momen IdulFitri ini! Semoga kalian berbahagia," tulis pernyataan Inter di akun Instagram mereka."Kami mengucapkan selamat Idul Fitri kepada semua fan kami dan keluarga mereka. Semoga semua doa kalian diterima," demikian ucapan AC Milan."Selamat Idulfitri untuk semua Bianconeri yang merayakan di seluruh dunia," tulis Juventus."Selamat Idulfitri untuk semua penggemar Bayern yang merayakannya."(ACF)