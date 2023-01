Jadwal dan Link Live Streaming Pertandingan Sepak Bola Akhir Pekan Ini: Banjir Big Match, Derby Manchester Hingga El Clasico

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Liga Primer Inggris

La Liga Spanyol

Liga Serie-A Italia

Piala Super Spanyol

(PAT)

Jakarta: Pertandingan di liga-liga top Eropa kembali bergulir pada akhir pekan ini. Menariknya, ada empat laga besar akan digelar di dua kompetisi berbeda.Pertama, laga besar yang bergulir adalah Napoli vs Juventus dalam lanjutan Liga Serie-A Italia 2022/2023, Sabtu, 14 Januari 2023, pukul 02.45 WIB.Ini akan menjadi pertarungan seru. Bukan hanya karena status tim, laga tersebut diyakini bakal berjalan sengit lantaran sedang bersaing ketat dalam memperebutkan scudetto.Saat ini, Napoli berada di puncak klasemen sementara dengan mengoleksi 44 poin. Sedangkan Juventus berada di posisi kedua dan terpaut tujuh poin dari I Partonepei.Selain duel kedua tim tersebut, ada dua laga besar yang akan tersaji di Liga Primer Inggris pada akhir pekan ini. Salah satunya adalah Derby Manchester yang mempertemukan Manchester United vs Manchester City pada Sabtu, 14 Januari 2022/2023, pukul 19.30 WIB.Laga ini juga bakal berjalan menarik karena kedua tim sedang bersaing di papan atas. Bagi The Citizens, kemenangan akan membawa mereka terus menjaga peluang meraih gelar Liga Inggris.Sedangkan United, kemenangan juga menjadi torehan wajib buat mereka agar bisa naik ke posisi ketiga. Ini juga menjadi ajang balas dendam buat Red Devils dari kekalahan mereka saat menghadapi City di pertemuan pertama musim ini, 2 Oktober 2022. Kala itu, United dihajar City dengan skor 3-6.Selang sehari dari derby Manchester, para pencinta sepak bola kembali dihibur dengan Derby London Utara antara Tottenham Hotspur vs Arsenal.Teranyar, pertandingan menarik juga akan digelar di ajang Piala Super Spanyol antara Real Madrid vs Barcelona.Arsenal wajib menang pada laga ini agar bisa menjauh dari kejaran City. Saat ini, The Gunners berada di puncak klasemen sementara dengna mengoleksi 44 poin alias berjarak lima poin dari City.Hanya saja, bukan tugas mudah buat Arsenal meraih kemenangan. Sebab, Tottenham bakal tampil ngotot demi meraih tiga poin agar tidak terlempar dari posisi lima besar.Berikut jadwal pertandingan dan link live streaming Liga-liga top Eropa pada Sabtu, 14 Januari 2023 hingga Senin, 16 Januari 2023, dini hari WIB:Sabtu, 14 Januari 202303:00: Aston Villa vs Leeds United (live SCTV)19:30: Manchester United vs Manchester City22:00: Wolverhampton Wanderers vs West Ham United22:00: Brighton & Hove Albion vs Liverpool (live SCTV)22:00: Everton vs Southampton22:00: Nottingham Forest vs Leicester CityMinggu, 15 Januari 202300:30: Brentford vs Bournemouth21:00: Chelsea vs Crystal Palace21:00: Newcastle United vs Fulham23:30: Tottenham Hotspur vs Arsenal (live SCTV)Klik link di sini untuk menyaksikan pertandingan di Liga Inggris.Sabtu, 14 Januari 202303:00: Celta Vigo vs Villarreal20:00: Real Valladolid vs Rayo Vallecano22:15: Girona vs SevillaMinggu, 15 Januari 202300:30: Osasuna vs Mallorca00:30: Real Sociedad vs Athletic Bilbao20:00: Getafe vs EspanyolKlik link di sini untuk menyaksikan pertandingan di Liga Spanyol.Sabtu, 14 Januari 202302:45: Napoli vs Juventus21:00: Cremonese vs MonzaMinggu, 15 Januari 202300:00: Lecce vs AC Milan02:45: Inter Milan vs Hellas Verona18:30: Sassuolo vs Lazio21:00: Udinese vs Bologna21:00: Torino vs SpeziaSenin, 16 Januari 202300:00: Atalanta vs Salernitana02:45: AS Roma vs FiorentinaKlik link di sini untuk menyaksikan pertandingan di Liga Italia.Senin, 16 Januari 202302:00: Real Madrid vs Barcelona