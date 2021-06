[LIVE EURO 2020] Ini Link Nonton Live Streaming Kroasia vs Spanyol dan Cara Berlangganan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Beli yang Paket Nonton Euro Unlimited Rp 25.000/Season Konten yang bisa dinikmati yaitu : Mola Movies, Living, Kids, Sport (Includes Euro) Perangkat bisa diakses di Web Browser (Desktop dan PC), Mobile phone app (Android dan iOS) Hanya 1 perangkat bersama Paket akan aktif dari 5 Juni hingga 20 Juli 2021

Jika melalui OVO Periksa kembali data pembayaran OVO Anda sebelum melanjutkan transaksi. Anda akan mendapatkan pembayaran yang akan di gunakan untuk membayar transaksi ini di berbagai channel pembayaran OVO. Kode Pembayaran akan keluar setelah anda menekan tombol “Continue“.

Jakarta: Laga sengit babak 16 besar Euro 2020 antara Kroasia melawan Spanyol akan tersaji malam ini, Senin, 28 Juni 2021 pukul 23.00 Wib. Pertandingan ini digelar di Stadion Parken, Kopenhagen, Denmark.Kedua tim akan adu kekuatan untuk dapat tiket lolos ke perempat final. Baik Kroasia maupun Spanyol berstatus runner up di grup masing-masing.Kroasia lolos dari Grup D yang dipuncaki Inggris, sementara Spanyol mewakili Grup E yang dipimpin Swedia. Kroasia tercatat sekali menang, sekali imbang dan sekali kalah. Sementara Spanyol di Grup E meraih hasil sekali menang dan dua kali imbang.Dalam duel nanti Kroasia akan sedikit pincang akibat ditinggal Ivan Perisic yang dinyatakan positif covid-19. Kendatipun demikian, pelatih Kroasia Zlatko Dalic mengaku sudah mempunyai solusi mengatasi absennya pemain Inter tersebut.“Kami akan memiliki solusi berkualitas. Kami tidak perlu khawatir tentang tim lain. Kami menghormati mereka semua, terutama (Spanyol). Mereka juga tahu bahwa kami adalah tim yang berkualitas dan mereka tidak senang bermain melawan kami. Kami harus sepenuhnya termotivasi. Tujuan kami adalah mencapai perempat final,” ujar Dalic dikutip dari laman resmi UEFA, Senin, 28 Juni 2021.Gelandang Spanyol, Dani Olmo menyebut laga melawan Kroasia ini akan spesial. Pasalnya pemain Dinamo Zagreb itu akan bersua kolegannya di klub. Sementara itu Ferran Torres mengatakan duel ini akan berat sebab Kroasia adalah runner up Piala Dunia 2018.“Kami tahu mereka akan menjadi lawan yang sulit. Kemenangan tergantung pada kami bekerja sangat keras dan meraih kemenangan di Kopenhagen,” ujarnya.Kick off Kroasia vs Spanyol akan dimulai Senin, 28 Juni 2021 pukul 23.00 Wib dan bisa disaksikan secara live streaming di medcom.id/euromola. Prakiraan susunan pemain Kroasia vs Spanyol: Livakovi; Juranovic; Vida, aleta-Mobil, Gvardiol; Modric, Brozovi, Kovacic; Vlasic; Rebic, Petkovic. Keluar: Perisic (sakit), Lovren (ditangguhkan). Diragukan tampil: Vrsaljko.Pelatih: Zlatko Dalic.): Unai Simon; Azpilicueta, Eric Garcia, Laporte, Jordi Alba; Koke, Busquets, Pedri; Gerard Moreno, Morata, Sarabia.Pelatih: Luis Enrique.Cara Berlangganan dan Nonton Pertandingan EURO 2020 via HP di MOLA TV1. Download Aplikasi Mola TV di APP Store atau PlayStore2. Login/daftar akun Mola TV.3. Setelah melakukan Login pada halaman pertama pilih menu profil atau langsung pilih menu “Beli Akses“4. Pilih paket berlangganan dengan mudah dan sesuai keinginan.5. Klik ‘Beli Paket‘6. Centang telah setuju syarat dan ketentuan dan klik ‘Pilih Metode Pembayaran‘7. Pilih salah satu metode pembayaran melalui E-Wallet (OVO, Go-Pay dan ShopeePay), Bank Transfer, Virtual Account, Credit Card dan Over The Counter.8. Klik ‘Bayar'9. Selesai, kamu sudah mengaktifkan paket berlangganan Paket Nonton Euro 2020 Unlimited di HP.(ACF)