Jadwal Pertandingan dan Link Live Streaming Bola Malam Ini: Man City vs Chelsea, Sevilla vs Real Sociedad, Inter vs Bologna

Jakarta: Sejumlah pertandingan sepak bola di liga-liga dan turnamen papan atas Eropa akan digelar pada Kamis, 10 November 2022. Salah satunya menghadirkan duel dua tim raksasa Inggris, Manchester City vs Chelsea Kedua tim akan berduel di babak ketiga Piala Liga Inggris 2022/2023. Laga tersebut akan menjadi pertemuan pertama kedua tim pada musim ini.Jika melihat situasi terkini, kans meraih kemenangan rasanya akan berpihak pada City. Maklum, The Citizens sedang dalam kondisi terbaik.Sebelum datang ke laga nanti, City belum terkalahkan dalam lima pertandingan terakhir di seluruh ajang. Empat pertandingan berhasil dimenangi Sky Blue. Sedangkan satu laga tersisa berakhir imbang.Sebaliknya, performa Chelsea sedang inkonsisten. Dari lima laga terakhir, The Blues hanya mampu meraih dua kemenangan. Sisanya mereka harus menderita dua kekalahan dan meraih satu kali imbang.Namun, catatan impresif itu tak seharusnya membuat City jemawa. Mereka wajib waspada lantaran punya rekor yang kurang oke ketika menghadapi Chelsea.Terutama dalam lima pertemuan terakhir di laga kompetitif. Dalam periode tersebut, City baru meraih dua kemenangan. Sedangkan tiga laga sisanya dimenangkan Chelsea.Selain duel kedua tim tersebut, masih ada beberapa pertandingan menarik di kompetisi-kompetisi lainnya. Di Liga Serie-A Italia, ada tiga pertandingan seru yang bisa disaksikan karena melibatkan tim-tim besar.Pertama adalah laga antara Lecce vs Atalanta pada pukul 00.30 WIB. Pada saat bersamaan, ada duel antara Sassuolo vs AS Roma. Selang beberapa jam, giliran Inter Milan bertanding menghadapi Bologna.Berikut jadwal pertandingan dan link live streaming sepak bola pada Kamis, 10 November 2022, dini hari WIB:00:30: Lecce vs Atalanta00:30: Sassuolo vs AS Roma02:45: Torino vs Sampdoria02:45: Fiorentina vs Salernitana02:45: Inter Milan vs BolognaKlik link di sini untuk menyaksikan pertandingan di Liga Italia.01:00: Almeria vs Getafe01:00: Sevilla vs Real Sociedad02:00: Espanyol vs Villarreal03:30: Real Mallorca vs Atletico MadridKlik link di sini untuk menyaksikan pertandingan di Liga Spanyol.Bundesliga 1 Jerman00:30: Koeln vs Bayer Leverkusen02:30: Union Berlin vs Augsburg02:30: Eintracht Frankfurt vs Hoffenheim02:30: Schalke 04 vs Mainz 0502:30: RB Leipzig vs FreiburgKlik link di sini untuk menyaksikan pertandingan di Liga Jerman.02:45: West Ham United vs Blackburn Rovers02:45: Southampton vs Sheffield Wednesday02:45: Wolverhampton Wanderers vs Leeds United02:45: Arsenal vs Brighton & Hove Albion02:45: Nottingham Forest vs Tottenham Hotspur02:45: Newcastle United vs Crystal Palace03:00: Liverpool vs Derby County03:00: Manchester City vs ChelseaKlik link di sini untuk menyaksikan pertandingan di Piala Liga Inggris.