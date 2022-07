Jadwal Pertandingan dan Link Live Streaming Bola Malam Ini: MU vs Crystal Palace

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(PAT)

Jakarta: Agenda pramusim Manchester United di Australia masih berlanjut. Setelah menghadapi tuan rumah, Melbourne Victory pada pekan lalu, Red Devils akan melawan Crystal Palace di negeri Kanguru itu pada Selasa, 19 Juli 2022.Sebuah laga yang cukup menarik disimak. Mengingat, Palace merupakan tim kedua Liga Primer Inggris yang dihadapi United pada laga pramusim.Laga ini juga menjadi ajang tepat bagi pelatih anyar United, Erik ten Hag guna mengenal kekuatan tim-tim Inggris sebelum memasuki kompetisi Liga Inggris musim 2022/2023 yang akan dimulai pada Agustus 2022.Sebelumnya, United sudah menghadapi tim Liga Inggris lainnya, yakni Liverpool di Thailand pada 12 Juli 2022. Hasilnya pun cukup memuaskan. United berhasil menaklukkan The Reds dengan skor telak 4-0.Hasil positif kembali diraih United ketika menghadapi tim unggulan Australia, Melbourne Victory pada 15 Juli 2022. Pada laga tersebut, United mampu memetik kemenangan dengan skor 4-1.Statistik sedikit berbeda ditunjukkan Palace selama menjalani agenda pramusim. Sejauh ini, The Eagles sudah menghadapi empat tim Inggris seperti Accrington Stanley, Millwall, Liverpool, dan Ipswich Town.Dari seluruh laga yang dilakoni, Palace meraih dua kemenangan. Sisanya mereka menelan satu kekalahan dan satu kali imbang.Berikut ini jadwal pertandingan dan link live streaming pramusim pada Selasa, 19 Juli 2022 malam hari hingga Rabu, 20 Juli 2022 dini hari WIB:Selasa, 19 Juli 202217:10: Manchester United vs Crystal Palace ( link live streaming 23:00: Galatasaray vs FK Pardubice23:30: FC Salzbourg vs AjaxRabu, 20 Juli 202201:00: PSV vs Eindhoven01:00: Sporting vs AS Roma