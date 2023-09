Jadwal Pertandingan Liga Top Eropa Akhir Pekan Ini: West Ham vs Man City, Inter Milan vs AC Milan

Click to Expose Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Liga-liga top Eropa kembali bergulir pada akhir pekan ini setelah rehat lantaran ada jeda internasional pekan lalu. Sejak Sabtu, 16 September 2023, para pencinta sepak bola pun sudah disuguhkan pertandingan seru, terutama di Liga Serie-A Italia. Sebab, ada dua laga big match yang bakal tersaji di kompetisi tersebut.Salah satu pertandingan besar yang tersaji, yakni Juventus kontra Lazio yang digelar di Stadion Allianz, mulai pukul 20.00 WIB. Laga tersebut diprediksi akan berjalan sengit lantaran punya ambisi besar untuk meraih tiga angka.Di satu sisi, Juventus wajib meraih kemenangan guna menjaga peluang untuk bisa menyalip duo Milan yang berada di posisi teratas di klasemen sementara. Sedangkan Lazio butuh tambahan tiga angka untuk bisa masuk ke posisi lima besar.Selang beberapa jam, Liga Italia juga kembali menyuguhkan pertandingan seru bertajuk Derby della Madonnina yang mempertemukan Inter Milan dengan AC Milan . Sebuah laga yang pantang dilewatkan karena diyakini akan berjalan menarik. Mengingat, kedua tim sedang bersaing ketat dalam perebutan posisi puncak klasemen.Saat ini, kedua tim sama-sama mengoleksi poin tertinggi, yakni sembilan poin. Hanya saja, Inter unggul produktivitas gol sehingga berhak menempati posisi puncak klasemen sementara. Sedangkan Milan harus puas berada di posisi kedua.Pertandingan-pertandingan tak kalah seru juga terjadi di Liga Primer Inggris. Salah satunya, laga antara West Ham United vs Manchester City . Laga ini sangat penting bagi kedua tim untuk bisa bersaing di papan atas.City harus menang pada laga ini andai tak ingin kehilangan posisi puncak klasemen. Sedangkan kemenangan atas City juga akan bermakna buat West Ham karena membuka peluang untuk berada di posisi pertama klasemen.Pertandingan penting juga dilakoni rival sekota City, Manchester United ketika menjamu Brighton & Hove Albion di Stadion Old Trafford. Tiga angka sudah menjadi torehan wajib buat Red Devils untuk bisa mengejar posisi empat besar.Masih ada laga-laga seru lainnya yang akan tersaji pada akhir pekan ini. Berikut jadwal lengkap pertandingannya yang bisa Anda saksikan di layar kaca:Sabtu, 16 September 202318:30: Wolverhampton Wanderers vs Liverpool21:00: Aston Villa vs Crystal Palace21:00: Fulham vs Luton Town21:00: Manchester United vs Brighton & Hove Albion21:00: Tottenham Hotspur vs Sheffield United21:00: West Ham United vs Manchester City23:30: Newcastle United vs BrentfordMinggu, 17 September 202320:00: Bournemouth vs Chelsea22:30: Everton vs ArsenalKlik link di sini untuk menyaksikan pertandingan Liga Inggris.Sabtu, 16 September 202320:00: Juventus vs Lazio (live beIN Sports 1)23:00: Inter Milan vs AC Milan (live beIN Sports 1)Minggu, 17 September 202301:45: Genoa vs Napoli (live beIN Sports 1)17:30: Cagliari vs Udinese (live beIN Sports 1)20:00: Frosinone vs Sassuolo (live beIN Sports 1)20:00: Monza vs Lecce23:00: Fiorentina vs Atalanta (live beIN Sports 1)Senin, 18 September 202301:45: AS Roma vs EmpoliKlik link di sini untuk menyaksikan pertandingan Liga Italia.Sabtu, 16 September 202302:00: Rayo Vallecano vs Deportivo Alaves (live beIN Sports 3)19:00: Athletic Bilbao vs Cadiz (live beIN Sports 3)21:15: Valencia vs Atletico Madrid (live beIN Sports 3)23:30: Celta Vigo vs Mallorca (live beIN Sports 3)Minggu, 17 September 202302:00: Barcelona vs Real Betis (live beIN Sports 3)19:00: Getafe vs Osasuna (live beIN Sports 3)21:15: Villarreal vs Almeria (live beIN Sports 3)23:30: Sevilla vs Las Palmas (live beIN Sports 3)Senin, 18 September 202302:00: Real Madrid vs Real Sociedad (live beIN Sports 3)Klik link di sini untuk menyaksikan pertandingan Liga Spanyol.Sabtu, 16 September 202301:30: Bayern Muenchen vs Bayer Leverkusen20:30: RB Leipzig vs Augsburg20:30: Freiburg vs Borussia Dortmund20:30: Wolfsburg vs Union Berlin20:30: Mainz 05 vs Stuttgart20:30: Koeln vs Hoffenheim23:30: Bochum vs Eintracht FrankfurtMinggu, 17 September 202320:30: Heidenheim vs Werder Bremen22:30: Darmstadt 98 vs Borussia Moenchengladbach