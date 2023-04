Jadwal Pertandingan Sepak Bola Malam Ini: Man City vs Arsenal, Inter vs Juventus

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Para pencinta sepak bola di Tanah Air kembali disuguhkan sejumlah pertandingan seru di kompetisi top Eropa pada Kamis, 27 April 2023, dini hari WIB. Menariknya, ada dua big match tersaji.Salah satu pertandingan mempertemukan dua tim raksasa, Manchester City dan Arsenal di Liga Primer Inggris. Laga tersebut diprediksi akan berjalan sengit. Sebab, kedua tim sedang bersaing dalam perebutan gelar musim ini.Namun, kans City memenangkan pertandingan lebih terbuka. Pasalnya, Sky Blue punya rekor apik melawan Arsenal. Terutama dalam tujuh pertandingan terakhir di seluruh kompetisi. Dalam periode tersebut, City sukses menyapu bersih semua pertandingan dengan kemenangan.Terakhir kali, Arsenal meraih kemenangan atas City di Piala FA 2019/2020, 19 Juli 2020. Kala itu, The Gunners menang dengan skor 2-0.Sementara itu, laga besar lainnya akan tersaji di leg kedua babak semifinal Coppa Italia 2022/2023 yang mempertemukan Inter Milan dengan Juventus . Ini akan menjadi laga menarik untuk disimak. Sebab, peluang kedua tim untuk lolos ke final masih sama-sama terbuka.Hanya saja, Inter sedikit lebih diuntungkan gol tandang lantaran berhasil menahan imbang Juventus dengan skor 1-1 di leg pertama, 5 April 2023. Dengan hasil ini, I Nerazzurri hanya butuh meraih hasil imbang 0-0 pada leg kedua nanti. Sedangkan Juventus butuh meraih kemenangan untuk bisa lolos.Masih ada pertandingan menarik lainnya yang akan digelar pada dini hari nanti. Berikut ini di antaranya yang sudah dirangkum Medcom.id:Kamis, 27 April 202301:30: Nottingham Forest vs Brighton & Hove Albion01:45: West Ham United vs Liverpool01:45: Chelsea vs Brentford02:00: Manchester City vs ArsenalKlik link di sini untuk menyaksikan pertandingan Liga Inggris.Kamis, 27 April 202300:30: Atletico Madrid vs Mallorca (live beIN Sports 3)00:30: Getafe vs Almeria (live beIN Sports 1)03:00: Celta Vigo vs Elche (live beIN Sports 1)03:00: Rayo Vallecano vs Barcelona (live beIN Sports 3)Klik link di sini untuk menyaksikan pertandingan Liga Spanyol.02:00: Inter Milan vs Juventus (live TVRI)Klik link di sini untuk menyaksikan pertandingan Coppa Italia.