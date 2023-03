Jadwal Pertandingan dan Link Live Streaming Liga Top Eropa Malam Ini: Liverpool vs Man United, Roma vs Juventus

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Liga Primer Inggris

Liga Serie-A Italia

La Liga Spanyol

Bundesliga 1 Jerman

(PAT)

Jakarta: Kompetisi top Eropa kembali bergulir pada Minggu, 5 Maret 2023 hingga Senin, 6 Maret 2023, dini hari WIB. Ada dua laga besar ( big match ) yang akan digelar di dua kompetisi berbeda sepanjang malam nanti.Duel Liverpool vs Manchester United pada pekan ke-26 Liga Primer Inggris 2022/2023 menjadi salah satunya. Menurut jadwal, laga yang digelar di Stadion Anfield tersebut akan disiarkan langsung mulai pukul 23:30 WIB.Menilik dari performa kedua tim, Red Devils rasanya bakal lebih diunggulkan pada laga ini. Sebab, Setan Merah sedang berada dalam performa terbaik jelang laga nanti.Sebelum tandang ke Anfield, United belum terkalahkan dalam 11 pertandingan terakhir yang dilakoni di semua kompetisi. Rinciannya, sembilan pertandingan di antaranya berhasil dimenangkan United. Sedangkan dua laga tersisa berakhir dengan hasil imbang.Akan tetapi, United pantang jemawa. Mereka harus waspada dengan performa Liverpool di Liga Inggris, terutama dalam empat pertandingan terakhir. Dalam periode tersebut, mereka berhasil meraih tiga kemenangan. Sisanya, mereka hanya sekali meraih hasil imbang.Selain duel kedua tim tersebut, kompetisi Liga Serie-A Italia juga akan menggelar big match antara AS Roma vs Juventus di Stadion Olimpico. Jelang laga ini, kedua tim sedang dalam kondisi berbeda.Di satu sisi, Juventus sedang dalam kepercayaan diri tinggi usai menuai hasil-hasil impresif dalam tujuh pertandingan terakhir. Dari total pertandingan tersebut, I Bianconeri sukses meraih enam kemenangan.Di sisi lain, Roma sedang dirundung duka usai menelan kekalahan dari tim papan bawah, Cremonese dengan skor 1-2 pada 1 Maret 2023. Hasil yang membuat mereka harus terdampar di posisi kelima.Hasil tersebut juga menambah catatan buruk Roma di lima pertandingan terakhir. Dalam periode tersebut, tim besutan Jose Mourinho itu hanya meraih dua kemenangan. Sisanya, mereka menderita dua kekalahan dan satu kali imbang.Berikut jadwal lengkap pertandingan dan link live streaming liga-liga top Eropa pada Minggu, 5 Maret 2023 hingga Senin, 6 Maret 2023, dini hari WIB:Minggu, 5 Maret 202321:00: Nottingham Forest vs Everton23:30: Liverpool vs Manchester United (live SCTV)Klik link di sini untuk menyaksikan pertandingan Liga Inggris.Minggu, 5 Maret 202318:30: Spezia vs Hellas Verona21:00: Sampdoria vs SalernitanaSenin, 6 Maret 202300:00: Inter Milan vs Lecce02:45: AS Roma vs JuventusKlik link di sini untuk menyaksikan pertandingan Liga Italia.Minggu, 5 Maret 202320:00: Real Valladolid vs Espanyol22:15: Barcelona vs ValenciaSenin, 6 Maret 202300:30: Rayo Vallecano vs Athletic Bilbao03:00: Real Betis vs Real MadridKlik link di sini untuk menyaksikan pertandingan Liga Spanyol.Minggu, 5 Maret 202321:30: Bayer Leverkusen vs Hertha Berlin23:30: Wolfsburg vs Eintracht FrankfurtKlik link di sini untuk menyaksikan pertandingan Liga Jerman.