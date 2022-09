Jadwal UEFA Nations League Pekan Ini: Italia vs Inggris, Belanda vs Belgia

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Liga-liga di Benua Eropa rehat pada pekan ini. Namun, para pencinta sepak bola tetap bisa menikmati pertandingan seru dan menarik di turnamen negara, khususnya di UEFA Nations League 2022/2023.Salah satu di antaranya, pertandingan antara Prancis vs Austria di Grup 1 Liga A, Jumat, 23 September 2022, dini hari WIB.Ini akan menjadi laga krusial buat Prancis. Les Bleus wajib menang untuk mengangkat mereka dari zona degradasi.Pertandingan tak kalah seru juga akan tersaji di Grup 3 Liga A. Grup ini akan mempertemukan dua finalis Piala Eropa 2020, yakni Italia dan Inggris Laga tersebut diprediksi akan berjalan sengit. Mengingat, kedua tim sama-sama butuh meraih kemenangan untuk keluar dari ancaman degradasi.Selang beberapa hari, para penikmat sepak bola juga akan disuguhkan pertandingan besar di Grup 4 Liga A antara Belanda vs Belgia . Kedua tim sedang bersaing ketat untuk memperebutkan tiket semifinal.Berikut ini jadwal lengkap pertandingan UEFA Nations League 2022/2023 pada 23-26 September 2022 (WIB):Jumat, 23 September 202201:45: Kroasia vs Denmark01:45: Prancis vs Austria01:45: Belgia vs Wales01:45: Polandia vs BelandaSabtu, 24 September 202201:45: Jerman vs Hungaria01:45: Italia vs InggrisMinggu, 25 September 202201:45: Republik Ceko vs Portugal01:45: Spanyol vs SwissSenin, 26 September01:45: Austria vs Kroasia01:45: Denmark vs Prancis01:45: Belanda vs Belgia01:45: Wales vs Polandia