Jadwal Pertandingan dan Link Live Streaming Bola Malam Ini: Arsenal vs Newcastle, Man Utd vs Bournemouth, Cacereno vs Madrid

Jakarta: Sejumlah pertandingan sepak bola di Benua Eropa akan digelar pada Rabu, 4 Januari 2023, dini hari WIB. Setidaknya, ada tiga laga seru layak disaksikan lantaran melibatkan tim-tim raksasa di benua biru tersebut. Arsenal menjadi salah satu tim raksasa yang akan bertanding pada laga dini hari nanti. The Gunners dijadwalkan akan menjamu Newcastle United di Stadion Emirates pada matchday ke-19 Liga Primer Inggris 2022/2023, pukul 02.45 WIB.Jika menilik peringkat kedua tim di klasemen, laga ini diyakini akan berjalan sengit. Arsenal harus meraih kemenangan untuk bisa menjauh dari kejaran Manchester City dalam perebutan posisi puncak klasemen. Sedangkan tiga poin juga wajib didapat Newcastle andai tak ingin tergeser oleh Manchester United yang saat ini berada di posisi keempat klasemen.Sementara itu, United dijadwalkan akan menghadapi Bournemouth di kandang sendiri, Stadion Old Trafford. Peluang Red Devils meraih kemenangan pun terbilang besar lantaran punya rekor ciamik ketika menghadapi Bournemouth.Dari enam pertemuan terakhir dengan Bournemouth, United berhasil meraih lima kemenangan. Sisanya, United hanya menelan satu kekalahan.Berikut jadwal pertandingan dan link live streaming sepak bola pada Rabu, 4 Januari 2024:02:45: Arsenal vs Newcastle United02:45: Everton vs Brighton & Hove Albion02:45: Leicester City vs Fulham03:00: Manchester United vs BournemouthKlik link di sini untuk menyaksikan pertandingan di Liga Inggris.01:00: Cartagena vs Villarreal01:00: Espanyol vs Celta Vigo01:00: La Nucia vs Valencia (live RCTI)03:00: Ceuta vs Elche03:00: Levante vs Getafe03:00: Gijon vs Rayo Vallecano03:00: Cacereno vs Real Madrid (live RCTI)Klik link di sini untuk menyaksikan pertandingan di Copa Del Rey.