Catat! Jadwal Lengkap UEFA Nations League 2022/2023 Pekan Ini: Spanyol vs Portugal, Belgia vs Belanda, Italia vs Jerman

(PAT)

Jakarta: Kompetisi liga-liga top di Eropa sudah berakhir. Namun, bukan berarti para pencinta sepak bola sudah tidak bisa menikmati pertandingan . Pada pekan ini, terdapat sejumlah pertandingan antarnegara yang akan disuguhkan di ajang UEFA Nations League 2022/2023.Setidaknya ada tiga pertandingan besar digelar di UEFA Nations League pada pekan ini. Salah satunya, laga pertama di Grup 2 Liga A antara Spanyol vs Portugal pada Jumat, 3 Juni 2022, dini hari WIB.Ini akan menjadi pertemuan pertama kedua tim di ajang UEFA Nations League. Namun, mereka sejatinya sudah berjumpa sebanyak 38 kali di seluruh ajang.Baca: Shin Berharap Klub Liga 1 Sering Mainkan Pemain Lokal Dari total pertandingan tersebut, Spanyol berhasil meraih 16 kemenangan. Sisanya La Furia Roja menelan kekalahan enam kali dan imbang 16 kali.Laga besar lainnya juga akan terjadi di Grup 4 Liga A. Di grup tersebut ada duel antara Belgia vs Belanda yang digelar pada Sabtu, 4 Juni 2022.Selang sehari, duel besar kembali terjadi di Grup 3 Liga A antara Italia vs Jerman. Laga ini akan digelar di Stadion Renato Dall'Ara pada pukul 01.45 WIB.Berikut ini jadwal lengkap pertandingan di UEFA Nations League 2022/2023 pada Rabu, 1 Juni 2022 hingga Senin, 6 Juni 2022 dini hari WIB:Rabu, 1 Juni 202223:00: Polandia vs WalesKamis, 2 Juni 202223:00: Siprus vs Kosovo23:00: Georgia vs Gibraltar23:00: Bulgaria vs Makedonia Utara23:00: Estonia vs San MarinoJumat, 3 Juni 202201:45: Republik Ceko vs Swiss01:45: Spanyol vs Portugal01:45: Israel vs Islandia01:45: Serbia vs Norwegia01:45: Slovenia vs Swedia01:45: Irlandia Utara vs Yunani21:00: Kazakhstan vs Azerbaijan23:00: Latvia vs AndorraSabtu, 4 Juni 202201:45: Kroasia vs Austria01:45: Prancis vs Denmark01:45: Belgia vs Belanda01:45: Belarusia vs Slovakia01:45: Liechtenstein vs Moldova20:00: Armenia vs Republik Irlandia23:00: Hungaria vs Inggris23:00: Lithuania vs LuksemburgMinggu, 5 Juni 202201:45: Italia vs Jerman01:45: Montenegro vs Rumania01:45: Turki vs Kepulauan Faroe20:00: San Marino vs Malta23:00: Siprus vs Irlandia Utara23:00: Gibraltar vs Makedonia UtaraSenin, 6 Juni 202201:45: Republik Ceko vs Spanyol01:45: Portugal vs Swiss01:45: Serbia vs Slovenia01:45: Swedia vs Norwegia01:45: Kosovo vs Yunani01:45: Bulgaria vs Georgia.