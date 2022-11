Jadwal dan Link Live Streaming Bola Malam Ini: Man Utd vs Aston Villa, Madrid vs Cadiz, Verona vs Juventus

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Para pencinta sepak bola di Tanah Air masih akan disuguhkan pertandingan seru nan menarik di kompetisi top Eropa . Setidaknya ada tiga laga yang menarik disaksikan karena melibatkan tim-tim besar.Laga antara Manchester United vs Aston Villa di babak ketiga Piala Liga Inggris menjadi salah satunya. Sebuah pertandingan menarik disimak. Sebab, laga ini akan diwarnai dengan aroma dendam yang akan diusung tuan rumah.Sebelumnya, United menghadapi Villa pada matchday ke-15 Liga Primer Inggris 2022/2023, Minggu, 6 November 2022. Kala itu, Red Devils dipermalukan Villa dengan skor 3-1.Selain duel kedua tim tersebut, para pencinta sepak bola juga akan disuguhkan pertandingan antara Real Madrid kontra Cadiz pada jornada ke-14 La Liga Spanyol 2022/2023. Ini akan menjadi laga penting bagi Los Blancos.Madrid wajib meraih kemenangan guna menjaga persaingan meraih gelar Liga Spanyol dengan Barcelona. Saat ini, El Real berada di posisi kedua dengan mengoleksi 32 poin alias tertinggal lima poin dari Barcelona.Pertandingan di Liga Serie-A Italia juga tak kalah seru. Kompetisi ini akan menggelar dua pertandingan yang akan melibatkan dua tim unggulan seperti Juventus dan Lazio.Juventus dijadwalkan bertandang ke markas Hellas Verona pada pukul 00:30 WIB. Sedangkan Lazio akan menjamu Monza pada pukul 02.45 WIB.Berikut ini jadwal dan link live streaming pertandingan sepak bola pada Jumat, 11 November 2022:Liga Serie-A Italia00:30: Hellas Verona vs Juventus02:45: Lazio vs MonzaKlik link di sini untuk menyaksikan pertandingan di Liga Italia.La Liga Spanyol01:00: Rayo Vallecano vs Celta Vigo02:00: Valencia vs Real Betis03:30: Real Madrid vs CadizKlik link di sini untuk menyaksikan pertandingan di Liga Spanyol.Piala Liga Inggris03:00: Manchester United vs Aston VillaKlik link di sini untuk menyaksikan pertandingan di Piala Liga Inggris.