Wajib Dicontoh! Ini 7 Suporter Klub Sepak Bola Paling Sabar di Dunia

7. Saint-Etienne (Prancis)

6. Atletico Madrid (Spanyol)

5. Newcastle United

4. Feyenoord (Belanda)

3. Leeds United (Inggris)

2. Liverpool (Inggris)

1. Borussia Dortmund (Jerman)

: Menjadi suporter di sebuah klub sepak bola memang tidak selalu menyenangkan. Terlebih, jika klub yang kita dukung sedang mengalami periode sulit. Namun, bukan berarti hal tersebut jadi alasan membuat kita berpaling atau lebih buruk lagi, bertindak anarkis!Baru-baru ini, insiden buruk kembali terjadi di sepak bola Indonesia yang melibatkan suporter. Oknum suporter Persebaya membuat kerusuhan usai tim kesayangannya dikalahkan RANS Nusantara 1-2 pada lanjutan kompetisi Liga 1 Indonesia (15/9/2022).Sejumlah oknum suporter yang tidak terima dengan kekalahan tersebut bahkan sampai merangsek masuk ke stadion dan merusak sejumlah fasilitas yang ada di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo.Insiden ini tentunya sangat disayangkan. Sebagai suporter fanatik, kita tentu memahami kekecewaan para suporter usai timnya meraih hasil buruk. Akan tetapi, bersikap anarkis tidak pernah dibenarkan. Kalau pun mereka kecewa atau marah dengan performa klub, bersikap anarkis bukanlah solusi. Justru sebaliknya, pada momen-momen sulit inilah dukungan suporter sangat dibutuhkan sebuah klub. Karena dalam sepak bola, naik-turunnya performa sebuah klub adalah hal biasa dan pasti terjadi.Dalam dunia sepak bola, kita tentunya pernah melihat klub-klub besar yang bergemilangan prestasi kemudian mengalami periode yang sulit, bahkan untuk waktu yang cukup lama. Dan yang hebatnya, suporter mereka tetap sabar dan memberikan dukungan penuh, apapun hasil yang diraih klub kesayangan mereka.Pada artikel ini, kita akan melihat deretan suporter klub di berbagai belahan dunia yang tetap memberikan dukungan penuh kepada klub, tak peduli apakah klub tersebut sedang berada di atas atau dalam posisi terpuruk.Berikut, 7 Suporter Klub Sepak Bola Paling Sabar di DuniaSuporter Saint-Etienne adalah salah satu fan sepak bola paling sabar di Prancis. Klub tersebut diketahui sempat jadi salah satu penguasa Liga Prancis pada era 60 hingga 80an. Namun, dalam dua dekade terakhir, Saint Etienne tak lagi mampu bersaing di kompetisi Ligue 1. Dalam beberapa kesempatan, mereka bahkan harus berjuang keras untuk terhindar dari zona degradasi.Meski demikian, hal ini tidak lantas membuat suporter mereka berpaling. Sebaliknya para suporter Saint Etienne tetap berbondong-bondong datang ke stadion untuk memberikan semangat kepada para pemain untuk memberikan hasil terbaik. Mereka selalu bersemangat menyanyikan chant, berteriak dan menabuh genderang, tak peduli apakah klub dalam situasi sulit atau sukses.Atletico Madrid menghabiskan sebagian besar sejarah mereka di bawah bayang-bayang rival sekotanya, Real Madrid. Meskipun demikian, mereka memiliki basis suporter yang sangat vokal dan bersemangat di seluruh Spanyol.Suporter Atletico sering dibandingkan dengan suporter klub-klub Amerika Selatan karena semangat mereka, nyanyian tanpa henti dan dukungan musik yang mereka berikan untuk klub. Penggemar Atletico Madrid dapat dikatakan sebagai salah satu basis penggemar sepak bola paling bersemangat di Eropa.Newcastle memiliki suporter paling sabar dan berdedikasi di Inggris. Pertandingan demi pertandingan, musim demi musim, stadion St. James' Park selalu penuh dan berisik, tidak peduli di kompetisi mana Newcastle bermain. Apalagi pada laga derby melawan Sunderland, suasananya sangat mencengangkan.Suporter Newcastle selalu setia mendukung klub kesayangannya meski tidak lagi meraih trofi juara Liga Inggris sejak terakhir kali jadi kampiun pada musim 1992 -- 1993. Kini, dengan datangnya putra mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman, suporter Newcastle tentunya berharap klub kesayangannya bisa kembali menjadi salah satu kontender juara di Liga Inggris.Suporter Feyenoord bisa dibilang salah satu yang paling sabar dan bersemangat di Belanda. Seperti diketahui, selepas era 70an Feyenoord tak lagi bisa menyaingi dua rivalnya, Ajax Amsterdam dan PSV Eindhoven dalam urusan meraih gelar Liga Belanda. Feyenoord hanya sesekali bisa mengganggu dominasi Ajax dan PSV.Meski demikian, suporter fanatik Feyenoord tidak pernah kehilangan gairah untuk memberikan dukungan positif. Tak ayal, stadion selalu dipenuhi suporter setiap kali Feyenoord memainkan laga kandang. Ikatan yang dimiliki suporter Feyenoord dengan klub adalah ikatan yang tidak dapat dipatahkan, apa pun yang terjadi.Leeds adalah salah satu kota terbesar di Inggris dan hanya memiliki satu klub professional, yakni Leeds United. Namun, prestasi mereka di kompetisi sepak bola Inggris tidak terlalu mentereng. Leeds terakhir kali jadi juara Liga Inggris pada 1991 -- 1992, tahun terakhir sebelum dimulainya era Premier League.Di era Premier League, Leeds belum pernah mengecap sukses. Yang terjadi malah sebaliknya. Mereka justru lebih banyak berkubang di kompetisi kasta kedua. Leeds United baru kembali ke kompetisi kasta tertinggi (Premier League) pada 2020 -- 2021 setelah 16 tahun berkompetisi di divisi Championship (kasta kedua sepak bola Inggris).Sebagai salah satu klub yang pernah mengecap sukses di kompetisi Liga Inggris di era 80 akhir hingga awal 90an, tentunya suporter Leeds kecewa dengan kondisi klub kesayangannya yang harus menghabiskan banyak waktu di kompetisi kasta kedua.Akan tetapi, mereka tak pernah berpaling. Bahkan, selama masa-masa sulit para penggemar mereka masih hampir memenuhi kapasitas 37.000 kursi di Elland Road sambil berteriak, "Kami adalah Leeds!"Mungkin mentalitas utara yang berapi-api yang begitu tertanam dalam jiwa setiap suporter Leeds yang membuat mereka secara kolektif merasa mampu menciptakan suasana yang mengubah garis skor. Elland Road dengan suara penuh tidak hanya memacu Leeds United, tetapi juga menakuti lawan. Liverpool tidak diragukan lagi memiliki basis suporter fanatik dengan jumlah yang luar biasa. Tak hanya sekadar fanatik, mereka juga punya kesabaran yang luar biasa terutama dalam membantu klub melewati periode sulit hingga kini bisa kembali jadi salah satu klub penantang juara baik di kompetisi Inggris dan Eropa.Mau bukti? Suporter Liverpool harus menunggu selama tiga dekade alias 30 tahun untuk merayakan gelar juara Liga Inggris. Sejak terakhir kali juara pada musim 1989-1990, The Reds baru kembali jadi penguasa Liga Inggris pada musim 2019-2020.Selama periode sulit, suporter Liverpool tak pernah surut dalam memberikan dukungan. Puluhan ribu suporter kompak menyanyikan 'You'll Never Walk Alone' setiap kali The Reds bertanding. Suporter Liverpool selalu berdiri di samping tim mereka dalam suka dan duka. Jadi, tak perlu ada perdebatan ketika kita bicara soal suporter paling sabar di dunia.Lautan hitam dan kuning suporter Borussia Dortmund selalu memenuhi stadion terbesar di Jerman, Signal Iduna Park. Tidak ada klub lain di dunia yang dapat menawarkan pemandangan luar biasa seperti itu. Semua tifos, bendera dan spanduk berwarna kuning dan hitam terlihat seperti salah satu tanda peringatan alam bagi para penggemar dan tim lawan.Tak hanya itu, nyanyian yang penuh semangat, serta tepukan tangan dan tabuhan genderang semakin membuat merinding. Dukungan suporter Dortmund ini tidak pernah kendur dan selalu mengiringi para pemain, terlepas apapun situasi yang dihadapi klub. Menang atau kalah, juara atau tidak, suporter Dortmund tetap memberikan dukungan all-out.Selain dikenal karena fanatismenya –tentunya dari sisi yang positif, suporter Dortmund juga dikenal punya solidaritas yang tinggi. Pernah, saat insiden bom yang memaksa pertandingan Dortmund vs AS Monaco pada leg pertama babak perempat final Liga Champions 2016-2017 mengalami penundaan, suporter Dortmund kompak menawarkan penginapan gratis kepada suporter Monaco yang harus tinggal lebih lama di Jerman. Patut dicontoh Nih…..