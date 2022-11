Dramatis, Tundukkan Prancis 1-0, Tunisia Tetap tak Lolos

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Juara bertahan Prancis harus mengakui keunggulan Tunisia pada matchday ke-3 Grup D Piala Dunia 2022 Qatar di Stadion Education City Stadium, Al Rayyan, Qatar, Rabu 30 November 2022 malam WIB, yang berakhir dramatis untuk kemenangan tipis Tunisia 1-0 lewat gol Wahbi Khazri menit 58.Dramatis, karena Tunisia tetap tersingkir meski menang. Sementara Prancis yang hanya lolos sebagai runner up di bawah Australia yang menang atas Denmark di saat bersamaan, kemungkinan bertemu lawan-lawan berat di babak 16 besar.Bagi Tunisia, laga menjadi krusial karena memang kemenangan yang akan membantu mereka lolos ke babak 16 besar. Sementara, Les Bleus sudah dipastikan lolos usai menang di dua laga sebelumnya kontra Australia dan Denmark.Hanya saja, jika menang mereka masih harus menunggu hasil di laga lainnya antara Denmark versus Australia. Jika imbang, maka Tunisia akan lolos. Namun, jika Australia kalah dari Denmark, dan Tunisia hanya menang 1-0 di laga tersebut, Tunisia tetap tersingkir karena kalah selisih gol.Menit ke 8, Tunisia sukses menjebol gawang Prancis. Tapi dari pantauan VAR, pemain Tunisia N Ghandri sudah berada dalam posisi offside.Hingga laga berjalan 20 menit, Elang Kartago julukkan Tunisia, lebih mendominasi laga. Les Bleus di laga tersebut praktis memainkan hampir semua pemain lapis kedua mereka. Deschamps hanya menyisakan Konate dan Tchouameni di tim Prancis yang selalu dimainkan sebagai starterComan sempat mengancam gawang Tunisia menit 25 lewat skema serangan balik. Sayang, bola tendangan kaki kirinya hasil umpan Fofana masih belum menemui sasaran.Kapten Tunisia Wahbi Khazri sempat memberikan kejutan lewat sepakan dari luar kotak penalti pada menit 35. Beruntung, penjaga gawang lapis kedua Prancis, Steve Mandanda, sukses memblok bola.Tak lama berselang, Khazri kembali mengancam lewat tusukannya di sisi kiri pertahanan Prancis. Sayang, umpan mendatarnya di mulut gawang tak ada yang menjangkaunya. Skor 0-0 hingga menit ke 40. Sementara di saat bersamaan laga Australia vs Denmark juga masih imbang tanpa gol.Babak kedua, Tunisia tetap mengendalikan laga dan tampil lebih agresif.Namun baru menit ke 58, Tunisia berhasil mencetak gol lewat aksi sang kapten Wahbi Khazri. Bola hasil tendangan kaki kirinya usai menerima umpan Laidouni tak bisa dicegah Mandanda masuk ke gawangnya. Skor 1-0 sekaligus menghidupkan asa Tunisia.Tertinggal, Les Bleus sepertinya tak ingin dipermalukan Tunisia dan menghindari posisi runner up Grup D. Deschamps memasukkan Adrian Rabiot dan Kylian Mbappe, disusul Antoine Griezman dan Ousmane Dembele.Sejak menit 63, sang juara bertahan Les Bleus mulai mengendalikan laga dan terus menekan Tunisia. Percobaan Dembele di menit 75 masih bisa diamankan kiper Tunisia Dahmen.Di laga lain Grup D, Australia sementara unggul 1-0 atas Denmark lewat gol Matthew Leckie di menit 60. Jika hasil laga tak berubah, Australia dipastikan akan menjuarai Grup D, Prancis runner up.Mbappe nyaris mencetak gol keempatnya di Piala Dunia 2022 Qatar. Aksinya pada menit 85 yang meusuk ke kotak penalti Tunisa diakhir dengan tendangan keras. Sayang, bola masih bisa diblok Dahmen.Pun begitu dengan peluang Fofana yang melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti, luput dari sasaran.Menit 89, Prancis mendapat peluang lewat tendangan bebas sedikit di luar kotak penalti usai Mbappe dilanggar. Eksekusi yang diambil Mbappe masih membentur tembok hidup Tunisia. Prancis terus mengurung Tunisia di menit-menit akhir.Gol balasan Les Bleus sempat dicetak Antoine Griezman di injuru time. Sayang dari pantauan VAR, Griezman audah offside terlebih dulu.Hingga wasit asal Selandia Baru Matthew Conger meniup peluit panjang, skor 1-0 tak berubah. Meski menang, Tunisia tetap gagal lolos ke babak 16 besar. Pasalnya, di laga lain Australia menang 1-0 atas Denmark.Australia sukses menjuarai Grup D dengan koleksi 7 poin dari 3 laga. Les Bleus yang harus terjungkal di laga akhir harus puas di posisi runner up dengan poin 6. Sementara Tunisia di posisi tiga dengan poin 4, sementara Denmark di posisi buncit di klasemen akhir Gruo D.Apes bagi juara bertahan. Karena di babak 16 besar, Prancis yang lolos sebagai runner up akan bertemu juara Grup C, yang bisa saja dihuni Argentina atau Polandia. Jika lolos, Belanda yang diunggulkan lolos melawan Amerika Serikat sudah menantinya di perempat final.16-A. Dahmen, 12-A. Maâloul, 4-Y. Meriah, 21-W. Kechrida, 3-M. Talbi, 17-E.Skhiri, 5-N. Ghandri, 14-A. Laïdouni, 15-M. Ben Romdhane, 25-A. Ben Slimane, 10-W. Khazri. Pelatih: J. Kadri16-S. Mandanda, 4-R. Varane, 3-A. Disasi, 24-I. Konaté, 15-J. Veretout, 6-M. Guendouzi, 8-A. Tchouaméni, 13-Y. Fofana, 25-E. Camavinga, 20-K. Coman, 12-R. Kolo Muani. Pelatih: D. Deschamps.