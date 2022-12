Adu Statistik Prancis vs Maroko Jelang Semifinal Piala Dunia 2022

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

: Juara bertahan Prancis akan diadang tim penuh kejutan Maroko pada babak semifinal Piala Dunia 2022 di Stadion Al-Bayt, Kamis (15/12) dini hari WIB. Apakah Prancis berhasil mengakhiri dongeng indah Maroko di Qatar dan kembali melaju ke final?Prancis tengah berupaya memecahkan rekor yang sudah bertahan 60 tahun, yakni jadi tim ketiga yang berhasil meraih back to back juara di Piala Dunia. Setelah Italia melakukannya pada Piala Dunia 1934 dan 1938, Brasil ada tim terakhir yang berhasil melakukannya yaitu ketika meraih back to back juara di Piala Dunia 1958 dan 1962.Penampilan Le Bleus di Piala Dunia 2022 ini juga terbilang cukup apik. Dari lima laga yang telah dijalani, Olivier Giroud dkk sukses meraih empat kemenangan dan hanya satu kali kalah, yakni saat melawan Tunisia pada laga terakhir Grup D di mana Prancis sudah memastikan diri lolos ke babak 16 besar.Dari empat semifinalis, Prancis jadi satu-satunya tim yang selalu meraih kemenangan di waktu normal alias tidak pernah melewati babak extra time maupun adu penalti. Pasukan Didier Deschamps membungkam Polandia 3-1 pada babak 16 besar dan menang tipis 2-1 atas Inggris pada perempat final.Prancis juga mencatatkan diri sebagai tim semifinalis yang paling produktif. Statistik mencatat, Prancis sukses mencetak 11 gol dari lima pertandingan dan kebobolan lima gol. Ini berarti Prancis rata-rata mencetak 2,2 gol di tiap pertandingan dan kebobolan satu gol per laga.Catatan impresif Prancis di sektor penyerangan tidak lepas dari penampilan gemilang Kylian Mbappe yang saat ini masih memimpin perburuan trofi sepatu emas (topskor) dengan koleksi lima gol. Selain Mbappe, Striker veteran Olivier Giroud juga tampil cukup tajam dengan mengemas empat gol.Namun, ketajaman Mbappe dan Giroud bakal diuji saat melawan Maroko yang tercatat sebagai tim dengan pertahanan terbaik di babak semifinal. Dari lima pertandingan, tim berjuluk Singa Atlas ini belum pernah menelan kekalahan. Rinciannya 4 kali menang dan 1 imbang.Ketangguhan lini belakang Maroko yang dikomandoi bek veteran Romain Saiss juga dibuktikan dengan hanya kebobolan satu gol dari lima laga. Itupun, satu-satunya gol yang masuk ke gawang Yassine Bounou (Bono) lahir karena bunuh diri Naif Aguerd saat mereka menaklukkan Kanada di laga terakhir Grup F.Namun, jelang pertandingan krusial nanti, pelatih Walid Regragui sedikit dipusingkan dengan kondisi dua pilar andalannya di jantung pertahanan. Bek tengah Nayef Aguerd dan Romain Saiss terancam absen melawan Prancis karena mengalami cedera. Pun demikian dengan Noussair Mazraoui yang tidak dimainkan saat Maroko mengeliminasi Spanyol via adu penalti.Dengan kondisi di atas, apakah Maroko akan kembali melanjutkan kejutannya, atau justru Prancis yang akan kembali mentas di babak final Piala Dunia 2022?PRANCISMain: 5Menang: 4Imbang: 0Kalah: 1Jumlah Gol: 11Kebobolan: 5Clean sheet: 0Gol penalti: 0Gol bunuh diri:0Rasio Gol: 2,2 gol / lagaMenit Mencetak Gol:0 – 15’: 016 – 30’: 231 – 45’: 246 – 60’: 061 – 75: 476 – 90’: 3Kemenangan terbesar: 4-1 (vs Australia di fase grup)Kekalahan terbesar: 0-1 (vs Tunisia)Topskorer: Kylian Mbape (5 gol)Top Assist: Antoine Griezmann (3)Kartu Merah: 0Kartu Kuning: 5Jumlah passing: 2.782 (2.466 sukses)Akurasi passing: 88%Percobaan ke gawang: 77 (28 on target)Percobaan di dalam kotak penalti: 54Percobaan dari luar kotak penalti: 23MAROKOMain: 5Menang: 4Imbang: 1Kalah: 0Jumlah Gol: 5Kebobolan: 1Clean sheet: 4Gol penalti: 0Gol bunuh diri: 1Rasio Gol: 1 gol / lagaMenit Mencetak Gol:0 – 15’: 116 – 30’: 131 – 45’: 146 – 60’: 061 – 75: 176 – 90’: 1Kemenangan terbesar: 2-0 (vs Belgia di fase grup)Kekalahan terbesar: -Topskorer: Youssef En Nesyri (2 gol)Top Assist: Hakim Ziyech (1)Kartu Merah: 1Kartu Kuning: 6Jumlah passing: 1.613 (1.273 sukses)Akurasi passing: 78%Percobaan ke gawang:41 (14 sukses)Percobaan di dalam kotak penalti: 21Percobaan dari luar kotak penalti: 20