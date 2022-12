Jadwal Lengkap Timnas Indonesia di Piala AFF 2022, Lawan Thailand 29 Desember

Kapan jadwal Indonesia vs Thailand

Jakarta: Jadwal resmi Tim Nasional Indonesia di Piala AFF 2022 telah keluar. Timnas akan melakoni laga perdana lima hari setelah final Piala Dunia 2022 Qatar, tepatnya Jumat, 23 Desember 2022.Di Piala AFF 2022 Timnas Indonesia tergabung di Grup A bersama Kamboja, Thailand, Filipina, dan Brunei Darussalam. Jadwal Timnas Indonesia di laga pertama akan melawan Kamboja.Dilansir dari laman resmi AFF, laga tersebut akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pukul 16.30 WIB. Selanjutnya, anak asuh Shin Tae-yong akan bersua Brunei Darussalam di Kuala Lumpur Stadium pada Senin, 26 Desember 2022.Laga big match yang paling ditunggu di Grup A antara Indonesia vs Thailand akan berlangsung pada Kamis, 29 Desember 2022 di SUGBK. Berikut ini jadwal lengkap timnas Indonesia di Piala AFF 2022.Indonesia vs Kamboja, Jumat, 23 Desember 2022 - kick off 16.30 WIBVenue: SUGBKBrunei Darussalam vs Indonesia, Senin, 26 Desember 2022 - kick off 18.00 (waktu lokal)Venue: Kuala Lumpur Football StadiumIndonesia vs Thailand, Kamis, 29 Desember 2022 - kick off 16.30 WIBVenue: SUGBKFilipina vs Indonesia, Senin, 2 Januari 2023 - kick off 20.30 (waktu lokal)Venue: Rizal Memorial StadiumPelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong berharap laga kandang timnas Garuda bisa dihadiri langsung oleh penonton. Menurutnya, dukungan langsung suporter di stadion bisa meningkatkan motivasi para pemain."Karena ini pertandingan internasional, saya berharap mendapatkan izin dari pihak yang berwenang agar penonton atau suporter dapat datang ke stadion untuk memberikan dukungan langsung kepada Timnas Indonesia. Tentunya bila hal tersebut terjadi, menambah motivasi serta semangat pemain dan hasil terbaik dapat kita dapatkan di Piala AFF 2022," ucap Shin seperti dilansir dari laman resmi PSSI, Jumat, 16 Desember 2022.