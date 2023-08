Jadwal Pertandingan dan Link Live Streaming Liga Top Eropa Malam Ini: Tottenham vs Man United, Frosinone vs Napoli, Almeria vs Madrid

Click to Expose Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Para pencinta sepak bola kembali dihibur dengan pertandingan-pertandingan seru di liga-liga top Eropa pada Sabtu, 19 Agustus 2023 malam hari WIB hingga Minggu, 20 Agustus 2023, dini hari WIB. Setidaknya ada tujuh laga yang pantang dilewatkan karena akan melibatkan tim-tim besar.Dimulai dari laga big match antara Tottenham Hotspur kontra Manchester United pada pekan kedua Liga Primer Inggris 2023/2024. Laga yang digelar di markas Tottenham itu akan dimulai pukul 23.30 WIB.Jelang laga ini, kedua tim sedang dalam kondisi berbeda. United sedang dalam kepercayaan diri yang cukup tinggi lantaran berhasil meraih kemenangan atas Wolverhampton Wanderers dengan skor 1-0 pada laga perdana pekan lalu.Sedangkan Tottenham gagal meraih poin penuh saat menghadapi Brentford pada periode yang sama. The Lilywhites harus puas bermain imbang dengan skor 2-2.Usai laga tersebut, Liga Inggris kembali menggelar pertandingan seru, yakni antara Manchester City kontra Newcastle United. Laga ini diprediksi berjalan menarik karena kedua tim sedang bersaing ketat dalam perebutan posisi puncak.Saat ini, Newcastle berada di posisi pertama dengan mengoleksi tiga poin. Sedangkan City menempati peringkat ketiga dengan koleksi poin yang sama.Laga tak kalah menarik juga tersaji di Liga Serie-A Italia yang akan menggelar pertandingan perdana musim ini. Total, ada dua tim raksasa yang dijadwalkan bertanding di laga perdana ini, yakni Napoli dan Inter Milan.Napoli akan berjumpa dengan Frosinone pada pukul 23.30 WIB. Sedangkan Inter akan menghadapi Monza mulai pukul 01.45 WIB.Pertandingan di Liga Spanyol juga tak kalah seru. Sebab, ada tim raksasa Spanyol Real Madrid akan bertanding menghadapi Almeria pada dini hari nanti.Berikut jadwal dan link live streaming pertandingan-pertandingan di Liga Top Eropa pada 19-20 Agustus 2023:Sabtu, 19 Agustus 202321:00: Fulham vs Brentford21:00: Liverpool vs Bournemouth21:00: Wolverhampton Wanderers vs Brighton & Hove Albion23:30: Tottenham Hotspur vs Manchester UnitedMinggu, 20 Agustus 202302:00: Manchester City vs Newcastle UnitedKlik link di sini untuk menyaksikan pertandingan Liga Inggris.Sabtu, 19 Agustus 202323:30: Empoli vs Hellas Verona23:30: Frosinone vs NapoliMinggu, 20 Agustus 202301:45: Genoa vs Fiorentina01:45: Inter Milan vs MonzaKlik link di sini untuk menyaksikan pertandingan Liga Italia.Sabtu, 19 Agustus 202322:00: Real Sociedad vs Celta VigoMinggu, 20 Agustus 202300:30: Almeria vs Celta Vigo02:30: Osasuna vs Athletic BilbaoKlik link di sini untuk menyaksikan pertandingan Liga Spanyol.Sabtu, 19 Agustus 202320:30: Bayer Leverkusen vs RB Leipzig20:30: Wolfsburg vs Heidenheim20:30: Hoffenheim vs Freiburg20:30: Augsburg vs Borussia Moenchengladbach20:30: Stuttgart vs Bochum23:30: Borussia Dortmund vs Koeln