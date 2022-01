Jadwal Siaran Langsung Pertandingan Sepak Bola Malam Ini: El Clasico, Tottenham vs Chelsea, Inter Milan vs Juventus

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Para pencinta sepak bola akan disuguhi sejumlah pertandingan seru pada Rabu, 12 Januari 2022 malam hari hingga Kamis, 13 Januari 2022 dini hari WIB. Tak tanggung-tanggung, ada tiga besar yang akan digelar nanti.Pertama, laga El Clasico antara Barcelona kontra Real Madrid. Kedua tim raksasa Spanyol ini akan berduel pada babak semifinal Piala Super Spanyol 2021/2022.Barcelona tampil di turnamen ini usai berhasil menjadi juara Copa Del Rey pada musim 2020/2021. Sedangkan Madrid datang dengan status peringkat kedua La Liga Spanyol musim lalu.Laga besar lainnya juga akan tersaji di leg kedua semifinal Piala Liga Inggris 2021/2022. Turnamen ini akan menggelar duel dua tim asal London, yakni Tottenham Hotspur kontra Chelsea.Laga ini akan menjadi ujian berat buat Tottenham. Mengingat, mereka wajib meraih kemenangan dengan minimal skor 3-0 untuk bisa melaju ke babak final. Sebelumnya, Tottenham menelan kekalahan dari Chelsea dengan skor 0-2 pada leg pertama, 6 Januari 2022.Pertandingan yang tak kalah menarik juga akan terjadi di ajang Piala Super Italia 2021/2022. Turnamen ini mempertemukan dua tim raksasa Italia, Inter Milan dan Juventus.Inter datang sebagai juara Liga Serie-A Italia musim lalu. Sedangkan Juventus berstatus juara Coppa Italia musim lalu.Berikut ini jadwal siaran langsung dan link live streaming pertandingan sepak bola pada Rabu, 12 Januari 2022 malam hari hingga Kamis, 13 Januari 2022 dini hari WIB:02:45: West Ham United vs Norwich City23:30: Atalanta vs Venezia (live TVRI)03:00: Inter Milan vs Juventus (live TVRI)02:00: Barcelona vs Real Madrid02:45: Tottenham Hotspur vs Chelsea ( link live streaming 20:00: Tunisia vs Mali ( link live streaming 23:00: Mauritania vs Gambia ( link live streaming 02:00: Guinea Khatulistiwa vs Pantai Gading ( link live streaming