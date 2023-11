Jadwal Piala Dunia U-17 di Stadion JIS Beserta Harga Tiket

Advertisement

Jadwal laga Piala Dunia U-17 di Stadion JIS

Harga tiket Piala Dunia U-17 di Stadion JIS

Cara pembelian tiket Piala Dunia U-17 2023

(PRI)

Jakarta: Jakarta International Stadium (JIS) akhirnya debut menjadi venue kejuaraan resmi FIFA yakni Piala Dunia U-17 yang sudah mulai bergulir, Jumat, 10 November 2023.Berdasarkan jadwal resmi FIFA, JIS akan menggelar pertandingan 16 laga dari fase grup hingga babak perempat final. JIS menjadi stadion yang menggelar laga Piala Dunia U-17 terbanyak disusul Stadion Manahan Solo dan Stadion Si Jalak Harupat dengan masing-masing 14 pertandingan.Sedangkan Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) Surabaya menggelar delapan pertandingan, termasuk seluruh pertandingan fase grup yang dijalani Timnas Indonesia U-17.Adapun laga yang berlangsung di Stadion JIS yaitu penyisihan fase grup Grup C, Grup E, dan Grup F. Grup C berisikan Brasil, Iran, Kaledonia Baru, dan Inggris. Grup E berisikan Prancis, Burkina Faso, Korea Selatan, dan Amerika Serikat.Sedangkan dua tim Grup F yang akan bermain di JIS adalah Jerman vs Venezuela yang akan menjadi pertandingan terakhir fase grup pada 18 November 2023.Kaledonia Baru vs Inggris - 16.00 WIBBrasil vs Iran - 19.00 WIBPrancis vs Burkina Faso - 16.00 WIBKorea Selatan vs Amerika Serikat - 19.00 WIBBrasil vs Kaledonia Baru - 16.00 WIBInggris vs Iran - 19.00 WIBAmerika Serikat vs Burkina Faso - 16.00 WIBPrancis vs Korea Selatan - 19.00 WIBPolandia vs Argentina - 16.00 WIBInggris vs Brasil - 19.00 WIBJerman vs Venezuela - 16.00 WIBAmerika Serikat vs Prancis - 19.00 WIBBabak 16 besar: Juara Grup C vs Peringkat 3 Grup A/B/F - 15.30 WIBBabak 16 Besar: Juara Grup E vs Runner-up Grup D - 19.00 WIBPerempat final: 15.30 WIBPerempat final: 19.00 WIBFIFA telah membuka penjualan tiket Piala Dunia U-17 2023 yang digelar di Indonesia. Tiket dibanderol mulai dari 75 ribu sampai Rp600 Ribu. Terdapat tiga kategori tiket, yakni Regular, Family Package dan Stadium Package.Harga Tiket di Jakarta International Stadium (JIS)Regular CAT 1 - West: Rp125 ribuRegular CAT 1 - East: Rp125 ribuRegular CAT 2 - South: Rp75 ribuRegular CAT 2 - North: Rp75 ribuFamily Package CAT 1 - West: Rp87.500Family Package CAT 1 - East: Rp87.500Family Package CAT 2 - South: Rp52.500Family Package CAT 2 - North: Rp52.500Stadium Package CAT 1 - West: Rp600 ribuStadium Package CAT 1 - East: Rp600 ribuStadium Package CAT 2 - South: Rp360 ribuStadium Package CAT 2 - North: Rp360 ribuPemesanan tiket dilakukan melalui laman https://www.tickets-u17worldcup.com/matches. Pilih kota lalu klik pertandingan yang ingin ditonton. Nantinya akan dialihkan ke halaman loket.com, pilih jumlah tiket lalu klik Pesan Sekarang.