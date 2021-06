[LIVE EURO 2020] Ini Link Nonton Live Streaming Belanda vs Ceko dan Cara Berlangganan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Beli yang Paket Nonton Euro Unlimited Rp 25.000/Season Konten yang bisa dinikmati yaitu : Mola Movies, Living, Kids, Sport (Includes Euro) Perangkat bisa diakses di Web Browser (Desktop dan PC), Mobile phone app (Android dan iOS) Hanya 1 perangkat bersama Paket akan aktif dari 5 Juni hingga 20 Juli 2021

Jika melalui OVO Periksa kembali data pembayaran OVO Anda sebelum melanjutkan transaksi. Anda akan mendapatkan pembayaran yang akan di gunakan untuk membayar transaksi ini di berbagai channel pembayaran OVO. Kode Pembayaran akan keluar setelah anda menekan tombol “Continue“.

Jakarta: Belanda bersua Republik Ceko pada babak 16 besar Euro 2020, Minggu 27 Juni, 23.00 Wib. Kedua tim akan melakoni pertandingan di Puskas Arena, Budapest, Hungaria.Belanda bisa dibilang lebih unggul ketimbang Ceko . Pasalnya, De Oranje lolos ke babak 16 besar dengan status juara grup C yang selalu memenangkan pertandingan sambil menjadi tim tersubur.Skuad asuhan Frank de Boer ini cukup subur. Tercatat ada 8 gol sudah dikumpulkan para pemain Belanda ketika menaklukkan Ukraina (3-2), Austria (2-0) dan Makedonia Utara (3-0) di Grup C. Kemudian menariknya, tiga di antaranya malah berasal dari Georginio Wijnaldum yang berstatus sebagai gelandang sekaligus kapten tim.Kendatipun demikian, Ceko tak bisa dianggap remeh. Sebab dalam dua pertemuan terakhir di Kualifikasi Piala Eropa 2016, mereka selalu mampu menaklukkan Belanda.Pelatih Ceko Jaroslav Silhavy mengaku sudah menyiapkan strategi khusus untuk membendung gempuran pemain Belanda. Ia pun meminta anak asuhnya bekerja keras dalam laga nanti.“Kami hanya harus bertahan secara efektif dan bertanggung jawab sebagai sebuah tim. Ini bukan tentang sistem taktis Belanda tetapi tentang kekuatan serangan mereka yang besar. Kami harus bekerja keras sebagai sebuah tim, bekerja keras dan berbahaya dalam menyerang. Jika kami tidak tampil dengan performa luar biasa, kami tidak akan berhasil,” terangnya dikutip dari laman UEFA, Minggu, 27 Juni 2021.Kick off Belanda vs Ceko akan dimulai Minggu 27 Juni 2021 pukul 23.00 Wib dan bisa disaksikan secara live streaming di medcom.id/euromola. Prakiraan susunan pemain Belanda vs Ceko.Belanda (3-4-1-2) : Stekelenburg; Dumfries, De Ligt, De Vrij, Blind, Van Aanholt; De Jong, De Roon, Wijnaldum; Depay, MalenPelatih: Frank de BoerCeko (5-4-1) : Vaclik; Coufal, Celustka, Kalas, Kaderabek; Soucek, Holes; Masopust, Barak, Jankto; SchickPelatih: Jaroslav SilhavyCara Berlangganan dan Nonton Pertandingan EURO 2020 via HP di MOLA TV1. Download Aplikasi Mola TV di APP Store atau PlayStore2. Login/daftar akun Mola TV.3. Setelah melakukan Login pada halaman pertama pilih menu profil atau langsung pilih menu “Beli Akses“4. Pilih paket berlangganan dengan mudah dan sesuai keinginan.5. Klik ‘Beli Paket‘6. Centang telah setuju syarat dan ketentuan dan klik ‘Pilih Metode Pembayaran‘7. Pilih salah satu metode pembayaran melalui E-Wallet (OVO, Go-Pay dan ShopeePay), Bank Transfer, Virtual Account, Credit Card dan Over The Counter.8. Klik ‘Bayar'9. Selesai, kamu sudah mengaktifkan paket berlangganan Paket Nonton Euro 2020 Unlimited di HP.(ACF)