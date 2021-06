Bikin Belgia Kalahkan Portugal, Thorgan Hazard Terpilih sebagai Bintang Laga

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Thorgan Hazard dinobatkan sebagai star of the match atau bintang laga dari babak 16 besar Euro 2020 antara Belgia vs Portugal. Apresiasi itu diberikan atas kerja kerasnya membawa Belgia menang.Bertanding di Estadio de la Cartuja, Sevilla, Spanyol, Senin 28 Juni dini hari WIB, Belgia sukses menaklukkan Portugal dengan skor 1-0, dan gol semata wayang The Red Devils memang lahir dari adik Eden Hazard tersebut.Portugal yang berstatus sebagai juara bertahan sudah berupaya menekan dengan 57 persen penguasaan bola dan 23 percobaan tembakan. Tapi tidak ada yang berbuah gol meski mereka sudah memainkan Cristiano Ronaldo.Sementara itu, Belgia yang hanya memiliki 1 tembakan tepat sasaran malah tampil lebih efektif dengan gol yang dicetak Thorgan pada menit ke-42. Gol tersebut tercipta luar biasa dengan tendangan keras dari luar kotak penalti."Dalam laga seperti ini, Anda harus mengambil peluang dari mana saja. Dan voila! Kiper lawan malah meminta saya melancarkan tendangan ke sudut gawang dan bola pun masuk. Saya senang bisa mencetak gol untuk negara saya!" kata Thorgan soal golnya.Dengan kontribusi penting saat melawan Portugal, artinya Thorgan sudah menyumbang dua gol untuk Belgia dalam tiga kali kesempatan bermain di ajang Euro 2020. Sebelumnya, dia juga mencetak satu gol saat Belgia berbalik menang 2-1 atas Denmark di laga kedua Grup B."Kerja yang sangat bagus, baik ketika menyerang maupun bertahan. Kemudian, dia (Thorgan) juga mencetak sebuah gol yang fantastis," kata Observer Teknik UEFA Gines Melendez tentang alasan terpilihnya Thorgan sebagai star of the match.Selanjutnya pada perempat final, Belgia akan bentrok dengan Italia di Stadion Allianz Arena, Munich, Jerman, pada 3 Juli mendatang. (uefa.com)(KAH)